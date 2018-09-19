Коконы и кроны деревьев: самые нелепые наряды на Неделях моды в Милане

19 сентября состоялось очередное открытие Миланской недели моды. Она продлится до 26 числа. Свои коллекции на ней представят множество дизайнеров. А пока мы ожидаем свежих фото из Италии, эксперты HelpCase составили для вас подборку самых безумных нарядов прошлых лет.

Gucci

Модели на февральском показе 2017 года выходили с копиями своих голов в руках. Но Алессандро Микеле не остановился на этом — он создал одежду, в которой народная вышивка смешана с гламурными украшениями и дополнена современными пальто-кейпами.

Фото: instagram.com / gucci

Anna Kiki

Идея бренда: «следуй за своим внутренним миром» нашла отражение в лилово-розовых накидках, надетых на спортивные костюмы, и платьях, больше походивших на бутоны гортензии. Анна Янг придумала удивительно нежные образы для миланского показа 2017 года. Что, впрочем, не отменяло их экстравагантности.

Фото: instagram.com / angelchenstudio

AGATHA RUIZ DE LA PRADA

Как и любая другая коллекция Агаты Руиз, эта била в глаза своей яркостью и немного шокировала. Судя по фотографиям, в 2009 году дизайнер вдохновлялась природными мотивами. Иначе не объяснить головной убор, имитировавший крону дерева, полностью покрытую розовыми атласными сердечками.

Фото: instagram.com / agatharuizdlprada

Moschino

Бренд, который никогда нельзя было упрекнуть в отсутствии оригинальности. Костюмы полностью из цветов и огромные банты на платьях — всё создавалось и создаётся в духе основателя марки. На одном из показов Milan Fashion Week-2016 главный дизайнер бренда продемонстрировал публике девушек в латексе и цепях.

Фото: instagram.com / moschino

Angel Chen

Вещи «оверсайз», как будто модели сильно похудели, украшения из крупных цепей и странные сумки в виде животных — всё это представила на суд зрителей Энджел Чен в 2016 году. Яркие принты только добавляли объёма вещам, но смотрелось это стильно.

Фото: instagram.com / annakikiofficial

Ранее мы рассказывали, какой тип женской фигуры предпочитают мужчины.