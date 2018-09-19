Бодипозитивистка предсказала появление на конкурсах красоты пышных моделей

Бодипозитивный активист, продюсер Елена Акукве считает, что в ближайшем будущем за корону на конкурсах красоты будут бороться и пышные модели. Об этом сообщило ИА Nation News.

Елена Акукве ожидает появление на подиумах моделей плюс сайз. Это произойдет из-за желания организаторов соревнований повысить рейтинги. Если к участию в конкурсах присоединятся модели с объемами, СМИ напишут об этом.

Активистка напомнила о нововведениях на «Мисс Вселенной» На конкурс тогда пригласили американскую модель Эшли Грэм.

«Она уже в третий раз ведет конкурс, и появление таких моделей на подиуме не за горами», — рассказала Елена Акукве.

По ее словам, на тенденцию могут повлиять и бренды. Они платят за рекламу, поэтому выступают главными заказчиками красоты. Сейчас рынок фешн-бизнеса заполонили модели плюс сайз. Поэтому для экономической выгоды бренды прибегают к услугам пышных красавиц.

Первый в мире конкурс красоты провели ровно 130 лет назад. Тогда в городе Спа (Бельгия) по фотографии определили победительницу. В СССР первое официальное соревнование «Одесситка — вот она какая» состоялось в 1987 году.