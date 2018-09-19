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Дочь Мадонны дебютировала на подиуме в странном виде
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Дочь Мадонны дебютировала на подиуме в странном виде 

Sunmag 36 минут назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
21-летняя дочь Мадонны Лурдес Леон приняла участие в Неделе моды в Нью-Йорке, причем не занимала место в первом ряду, а дебютировала… в качестве модели. При желании дочь знаменитой мамы могла выбрать любой показ, но ее привлек бренд спортивной одежды Gypsy Sport. На подиуме Лурдес появилась в образе современной Русалочки: в рваных джинсах, спущенных в стиле 90-х и выглядящих словно трясина, и в бра из цепочек с ракушками. Образ завершили зеленые перья в волосах, узкие очки, массивные кроссовки и небрежный маникюр. По слухам, начинающая модель сама позвонила дизайнеру Рио Урибе и попросила разрешения участвовать в показе, объяснив свое желание тем, что ей нравятся прогрессивные идеи, транслируемые брендом Gypsy Sport.
Решение Лурдес стать моделью весьма неожиданно. Старшая дочь Мадонны уже снималась для рекламных кампаний (была лицом аромата Stella McCartney Pop и бренда X-Girl, который продвигает идеи феминизма), но на подиум вышла впервые. Посмотрим, продолжит ли она свою модельную карьеру или же удивит нас чем-то еще!
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