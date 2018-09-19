Ещё
Платья-чулки, шлепанцы на платформе и плотные рубашки в новой минималистичной коллекции Jil Sander
Далее:
Читайте также:
Ещё

Платья-чулки, шлепанцы на платформе и плотные рубашки в новой минималистичной коллекции Jil Sander 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Весной прошлого года модный Дом Jil Sander лишился креативного директора Родольфо Пальялунга, который проработал здесь три года. Вскоре на его место назначили двух новых дизайнеров — Люси и Люка Мейеров. Модная общественность с нетерпением ждала дебютного показа супружеской пары, ведь легендарный бренд не первый год сотрясали различные перемены: и смена директоров, и поиск единой стилистики. Первые две коллекции Мейеров, конечно, отличались от того, что показывал в последний год работы Пальялунга, но едва ли предлагали нечто новое, отчего модные критики назвали дизайнеров осторожными. Но дело может быть и в том, что пара старается подходить к созданию одежды максимально осознанно, предлагая спокойный и расслабленный дизайн.
В новой весенне-летней коллекции Jil Sander заметно, как Мейеры расправляют крылья в поисках более разнообразных фасонов и оттенков, не выходя за рамки любимой ими лаконичности, доведенной до совершенства. Найти что-то лишнее или, наоборот, недостающее в образах просто не получится. Если это брюки и куртка, то максимально простого кроя, в сочетании с геометричной сумкой и лодочками. Если широкая оверсайз-рубашка, то в паре со шлепанцами на платформе: как будто вне друг друга они будут смотреться просто негармонично. Если это трикотажные обтягивающие юбки и кофты, то и обувь сделана в виде чулка, чтобы не нарушить единую форму всего образа. Добавляются и интересные детали: «рифленые» материалы, легкие, почти невесомые ткани, глубокие вырезы с воротником-стойкой, полупрозрачные носки и вышивка. Мейеры как будто нащупали почву и теперь понимают, куда нужно двигаться.
Harper’s Bazaar: последние новости
6 главных трендов с Недели моды в Лондоне Как путешествовать со вкусом и комфортом: 19 стильных варианта от самых известных модниц Пенелопа Крус в образе голливудской дивы в изумрудном платье Ralph&Russo
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наболело: «Свекровь на порог не пущу! Не заслужила»
Откуда берутся 30-летние девственницы1
Звезды, которые воспитывают особенных детей6
Что не так с хозяйственным мылом28
Шаурма или шаверма: вся правда о главном блюде России12
Видео
00:53
Малахов плещется в бассейне с Федункив
Звёзды
00:26
49-летняя Бледанс в бикини позирует на яхте
Звёзды
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
00:22
Квитко перестаралась с фотошопом
Звёзды
04:29
Есть ли у вас эти фобии?
Психология
05:55
Наши звезды, которые чуть не расстались с жизнью
Звёзды Психология
12:26
Как нас заставляют покупать больше
Еда Психология
05:49
Российские звезды, вымолившие детей
Звёзды Дети
11:18
Знаменитости, злоупотребившие модными трендами
Звёзды Красота
09:38
Привычные продукты со странным вкусом
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение