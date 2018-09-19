Платья-чулки, шлепанцы на платформе и плотные рубашки в новой минималистичной коллекции Jil Sander

Весной прошлого года модный Дом Jil Sander лишился креативного директора Родольфо Пальялунга, который проработал здесь три года. Вскоре на его место назначили двух новых дизайнеров — Люси и Люка Мейеров. Модная общественность с нетерпением ждала дебютного показа супружеской пары, ведь легендарный бренд не первый год сотрясали различные перемены: и смена директоров, и поиск единой стилистики. Первые две коллекции Мейеров, конечно, отличались от того, что показывал в последний год работы Пальялунга, но едва ли предлагали нечто новое, отчего модные критики назвали дизайнеров осторожными. Но дело может быть и в том, что пара старается подходить к созданию одежды максимально осознанно, предлагая спокойный и расслабленный дизайн.

В новой весенне-летней коллекции Jil Sander заметно, как Мейеры расправляют крылья в поисках более разнообразных фасонов и оттенков, не выходя за рамки любимой ими лаконичности, доведенной до совершенства. Найти что-то лишнее или, наоборот, недостающее в образах просто не получится. Если это брюки и куртка, то максимально простого кроя, в сочетании с геометричной сумкой и лодочками. Если широкая оверсайз-рубашка, то в паре со шлепанцами на платформе: как будто вне друг друга они будут смотреться просто негармонично. Если это трикотажные обтягивающие юбки и кофты, то и обувь сделана в виде чулка, чтобы не нарушить единую форму всего образа. Добавляются и интересные детали: «рифленые» материалы, легкие, почти невесомые ткани, глубокие вырезы с воротником-стойкой, полупрозрачные носки и вышивка. Мейеры как будто нащупали почву и теперь понимают, куда нужно двигаться.