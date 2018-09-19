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Кендалл Дженнер, Кайя Гербер, сестры Хадид и весь показ Alberta Ferretti здесь!
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Кендалл Дженнер, Кайя Гербер, сестры Хадид и весь показ Alberta Ferretti здесь! 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Кто: Alberta Ferretti.
Сезон: Весна-лето 2019.
Где: Милан.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kendall-dzhenner-kajya-gerber-sestry-hadid-i-ves-pokaz-alberta-ferretti-zdes/
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