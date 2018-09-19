Кружевной комбинезон, рабочие брюки и сумки для путешествий в авантюристской коллекции Alberta Ferretti

Альберта Ферретти уже несколько сезонов подряд обыгрывает образ авантюристки-путешественницы. Осенью этого года вымышленная героиня Ферретти как будто собирается попасть в «Восточный экспресс»: она примерила развивающиеся кейпы из шерсти и кожи, лихие шляпы, брюки с завышенной талией, заправленные в длинные сапоги, и множество перчаток. Круизную коллекцию она, похоже, возьмет в Миссисипи: это плотные закрытые комбинезоны, замшевые юбки и пальто с геометричными вышивками, длинные кардиганы разной вязки и полупрозрачные платья с «индейскими» узорами. Следующей же весной авантюристка Ферретти отправится в какое-нибудь очень жаркое место, возможно, даже пустыню: об этом говорят удобные плетеные сандалии, широкие брюки, в которых не должно быть жарко, кружевные платья и комбинезоны для прогулок по морским городкам. И в целом цвета соответствуют — это пыльно-розовый, нежно-желтый и светло-голубой, а также болотный и оранжевый. А чтобы путешествовать налегке, пригодится большая сумка, которую можно перекинуть через плечо: у дизайнера это огромные плетеные рюкзаки и мешки.

Фото: IMAXTREE