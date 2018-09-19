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5 предметов мужского гардероба, которые нравятся большинству девушек
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5 предметов мужского гардероба, которые нравятся большинству девушек 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Выбираем поклонников по одежке
Это наши дедушки носили очки в роговой оправе, закрывающие половину лица. Сегодня это модный и стильный аксессуар. Мужчине они придают деловой, целеустремленный и компетентный вид. Мы ведь надеемся, что зрение он себе испортил, просиживая часами за книгами, учась день и ночь. Поэтому мужчины в очках нам кажутся интересными.
Пиджак
Речь не идет про деловой костюм, хотя и он придает мужчине солидности, мы говорим про «мягкие» пиджаки, в сочетании, например, с джинсами. И, согласно опросам, большинство девушек предпочли бы видеть на свидании молодого человека в пиджаке. Любой девушке приятно не только смотреть на элегантно одетого мужчину, но и думать, что он специально постарался одеться так ради нее. Преимущество хорошо подобранного пиджака в том, что он скрывает все недостатки фигуры, и подчеркивает ее достоинства.
Мягкий свитер
Девичья любовь к этой мужской одежде носит эгоистичный характер — ее можно отобрать, если холодно. Ну, а кроме того, мужчина выглядит мягче и теплее, вызывает больше доверия.
Мы привыкли уже «жить» в смартфоне, тут можно узнать, чего хочешь, не говоря уж о времени, но от наручных часов не стоит отказываться. Статистика говорит о том, что большинство девушек считают этот аксессуар очень сексуальным.
Джинсы
Это вечный предмет гардероба, но мода не стоит на месте. Каждый сезон дизайнеры экспериментируют, создавая новые модели. Но, как показывают опросы, среднестатистическая девушка хочет видеть рядом парня в классических джинсах черного или синего цвета.
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