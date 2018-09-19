5 советов от стилистов для этой осени

Создаем красивые и актуальные образы

Совет №1 С наступлением холодов так хочется закутаться в мягкое пончо или большой свитер. Ваше желание понятно, но используйте только один элемент одежды oversize в образе — свободный верх или низ. Например, широкие брюки с приталенным пиджаком.

Совет №2 Расставить яркие акценты в образе так же важно, как выбрать подходящую одежду. Добавьте в образ красок. Если на вас надеты вещи одного тона, то смело разбавляйте их яркими деталями в виде туфель или сапог, поясов, платков и прочих аксессуаров.

Совет №3 Шарфы и платки уместны не только на улице, но и в помещении. Шелк придаст вам элегантности и женственности, шерсть — мягкости и уютности, выбирайте, какое впечатление хотите произвести.

Совет №4 Пока погода позволяет носить легкие куртки и ветровки. В моду вернулись джинсовки, но создавая образ помните, что оттенок деним верха и низа должен отличаться. Для особенного смелых можем рекомендовать красный или желтый цвет джинсов — под цвет листвы.

Совет №5 Пояса уже заняли прочное место на мировых подиумах. В этом сезоне подчеркиваем талию. Однако помните об особенностях своей фигуры. Женщинам невысокого роста не подходят широкие пояса, и наоборот, на высоких девушках узкие ремешки смотрятся негармонично.