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5 советов от стилистов для этой осени
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5 советов от стилистов для этой осени 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Создаем красивые и актуальные образы
Совет №1  С наступлением холодов так хочется закутаться в мягкое пончо или большой свитер. Ваше желание понятно, но используйте только один элемент одежды oversize в образе — свободный верх или низ. Например, широкие брюки с приталенным пиджаком.
Совет №2  Расставить яркие акценты в образе так же важно, как выбрать подходящую одежду. Добавьте в образ красок. Если на вас надеты вещи одного тона, то смело разбавляйте их яркими деталями в виде туфель или сапог, поясов, платков и прочих аксессуаров.
Совет №3  Шарфы и платки уместны не только на улице, но и в помещении. Шелк придаст вам элегантности и женственности, шерсть — мягкости и уютности, выбирайте, какое впечатление хотите произвести.
Совет №4  Пока погода позволяет носить легкие куртки и ветровки. В моду вернулись джинсовки, но создавая образ помните, что оттенок деним верха и низа должен отличаться. Для особенного смелых можем рекомендовать красный или желтый цвет джинсов — под цвет листвы.
Совет №5  Пояса уже заняли прочное место на мировых подиумах. В этом сезоне подчеркиваем талию. Однако помните об особенностях своей фигуры. Женщинам невысокого роста не подходят широкие пояса, и наоборот, на высоких девушках узкие ремешки смотрятся негармонично.
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