10 взрослых и популярных фэшн-блогеров, к советам которых стоит прислушаться

Если вам все еще кажется, что блогосфера — это для молодых и активных. Спешим вас разуверить! Эти дамы уже давно отпраздновали свои даже 40-летние юбилеи, но это не помешало им стать звездами диджитал пространства и делиться своими секретами о стиле и красоте.

Лин Слейтер, 64 года. Нью-Йорк, США Жительница Нью-Йорка, профессор Фордхемского университета, по счастливой случайности не так давно обрела статус иконы стиля. Дело в том, что папарацци Недели моды спутали мадам Слейтер со стилистом, назвав ее в подписи под фотографией, «Самой стильной персоной». Лин не растерялась и тут же создала модный блог, фотографии в котором то и дело собирают десятки тысяч восторженных комплиментов. Со временем занятие блогингом стало частью её жизни. В своем Instagram эта женщина «солидного возраста» смело демонстрирует свой врожденный дар одеваться «с иголочки» и дает практичные советы своим более молодым подписчикам.

Хезер Андерсон, 55 лет, город Даллас в штате Техас, США Автор популярного блога о стиле и красоте SoHeather.co делится своими грамотно-составленными образами и рассказывает о собственных секретах стиля и красоты. В ее Instagram вы можете увидеть практичные, повседневные Look'и, которые выглядят нескучно и очень стильно. Несмотря на солидные возраст, модный блогер не стесняет себя мнимыми табу и абсолютно уверенно демонстрирует скинни-джинсы, платья по фигуре, топы с открытым декольте и ультрамодные новинки. Также, в своем блоге, Хезер ведет рубрику, в которой обозревает свои последние покупки в модных магазинах, указывая цены и марки вещей. Несмотря на визуально дорогостоящую общую картинку ее блога, вещи в обзорах вполне бюджетные, что делает эту рубрику максимально полезной!

Софи Фонтанель, 56 лет, Париж, Франция

Софи — французская писательница и журналистка, автор нескольких книг (в том числе и автобиографичного романа), бывший редактор моды журнала Elle Paris и ныне редактор журнала L'Obs. Inatagram утонченной дивы буквально пропитан теплыми и нежными эмоциями: фотографии с детьми, внуками, подругами — все это не может не радовать глаз. Помимо семейных и дружественных хроник в этом аккаунте часто мелькают очень стильные и не лишенные самоиронии фотографии модных образов самой Софи. В своих комплектах француженка прежде всего ценит комфорт и приверженность более классическом стилю. Новым трендовым вещам она предпочитает проверенные временем варианты, оставаясь при этом безумно стильной. Так что у нее есть, чему поучиться.

Кэт Фармер, 43 года, Лондон, Великобритания

В описании своего блога женщина пишет: только после 40-ка поняла, что ей по-настоящему доставляет удовольствие в жизни и поменяла рутинную профессию на занятие своим модным блогом. Страничка Кэт в Instagram очень яркая и позитивная! На каждой фотографии девушка излучает позитив. А на её хорошо оптимизированном сайте доступны ясные и краткие обзоры текущих трендов и объяснения, как и с чем их лучше сочетать. В Inatgram Кэт вы увидите, как тонко она чувствует стиль женщины, которой чуть больше 40-ка: макси-платья, сумки-шопперы, брючные костюмы — всё это Кэт роскошно сочетает и делится опытом с подписчиками.

Таня Фостер, 54 года, Техас, США Жительница Техаса олицетворяет образ сильной и независимой женщины XXI века. Таня проявила себя во многих ипостасях: актриса, телеведущая, организатор мероприятий, бизнесвуман и модный блогер. Такому послужному списку можно только позавидовать! Всем своим видом Таня утверждает, что в женщинах много сил и энергии, и они способны на всё! Instagram-аккаунт для американки служит средством самопиара. А также именно там она демонстрирует свои величественные образы, в которых объенияет стренды очень лаконично граничат со стилем властной женщины.

Бадди Уинкл, 90 лет, Уильямстаун, штат Кентукки, США Эта милая бабушка — настоящий интернет-феномен, доказавший всем, что возраст — это просто условность. Благодаря своим жизнерадостным и яркими фотографиям и видео американка набрала почти 4 миллиона подписчиков в Instagram и смогла заключить высокооплачиваемые рекламные контракты с брендами. Наверное, ее секрет в иронии над самой собой и жизнью в принципе. Заглянув к Бадди в профиль Instagram, вы несомненно получите массу положительных эмоций, смеха до слез и, возможно, сможете отыскать отличные идеи для look'ов. Впрочем, с этим будьте все же осторожными!

Коллин Хайдеманн, 69 лет, Лос Анжелес, США Коллин работает моделью в Калифорнии и параллельно ведет жизнеутверждающий Instagram. Ее девиз: «Если не сейчас, то когда?». Она одна из тех женщин, которые с возрастом становятся все более экстравагантными, но превращают это в свой козырь. Модель не выходит на улицу без объемной прически и крупных золотых сережек, не отказывает себе ни в обтягивающих стройные ноги кожаных брюках, ни в цветных шубах. В ее аккаунте вы сможете найти вдохновение для смелых бьюти-решений и эпатажных луков. Но, все же, будьте осторожнее — реальная жизнь — не подиум. Соблюдайте баланс: смелый мейкап компенсируйте спокойной, но стильной базой. И наоборот, эффектный образ органично продолжают нюдовые оттенки в макияже.

Мис Папеликос, Малага, Испания

На первый взгляд Мис производит впечатление фрик-дивы. Но при более детальном рассмотрении её аккаунтов в соцсетях, вы увидите какой большой багаж знаний о моде и стиле стоит за этой эксцентричной испанкой. На своем сайте Мис размещает обширные гайды по самым актуальным трендам, рассказывает о своих покупках в мельчайших подробностях и выставляет на всеобщую критику фотографии своих look'ов. Необычные сочетания вещей, игра с пропорциями, смешение стилей в образе — этим и отличается страница Мис в Instagram. Рекомендуем вам взять на заметку.

Наташа Туровникова, 43 года, Москва, Россия

Чтобы вспомнить всё, в чём Наташа показала себя как профессионал, не хватит и всего материала: дизайнер одежды, журналист, редактор моды, диджей, автор лекций по моде — и это далеко не всё. Сама Туровникова называет себя Музой и Instagram ведет соответствующий. В нем много атмосферных фотографий и видео, которые вдохновляют ее творческих друзей на новые подвиги в сфере моды и искусства. Также Наташа — заядлая модница, бережно сочетающая редкие винтажные артефакты с вещами последних коллекций. Своими образами она часто делится в аккаунте, радуя подписчиков look'ами в абсолютно разных стилях: от этнических аутфитов в настоящих сапогах-казаках, до светского black-tie.

Татьяна стала известна широкому кругу людей после ее участия в телепередаче «Пацанки», там специалист по этикету стала заместителем директора и помогала перевоспитывает девушек. Сейчас женщина проживает в Монако, хотя родилась в Таллине. Её образ, кажется, идеален во всем. Железная леди, которая смогла построить свой бизнес на том, что учит людей хорошим манерам, не упускает из вида ни один аспект своего имиджа, и конечно же, абсолютно детально следит за своим внешним видом. Свои образы она выкладывает в Instagram и подписывает фотографии очень интересными рассуждениями на темы этикета и правил поведения. Следуя примеру Татьяны, можно научиться мастерски интегрировать необычные вещи в базовый гардероб, и всегда выглядеть на 100% аккуратно и уместно.

Фото: Instagram, shutterstock/vostock