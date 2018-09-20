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Татьяна Навка продемонстрировала беспроигрышный наряд на светском мероприятии
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Татьяна Навка продемонстрировала беспроигрышный наряд на светском мероприятии 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка появилась на торжественной вечеринке в честь юбилея глянцевого журнала, где произвела фурор своим элегантным и утонченным нарядом. Звезда продемонстрировала классический образ, выбрав роскошное черное платье, одно из тех, которые уместно смотрятся на любом мероприятии.
«Мода проходит, а стиль остается» — эти слова полностью соответствуют маленькому черному платью, которое считается элегантным нарядом на все случаи жизни. Будучи базовой вещью в женском гардеробе, платье в черном цвете вошло в историю как классика вне времени и уместно смотрится как на деловых встречах, так и на светских мероприятиях. Сегодня разнообразие моделей платьев поражает воображение, и в одном из них прославленная фигуристка Татьяна Навка блистала в Малом театре на юбилее модного журнала.
Как и множество других звездных гостей, фигуристка подобрала для вечера роскошный наряд, сделав ставку на всегда актуальное модное черное платье. Удлиненная модель, украшенная затейливым кружевом, выгодно смотрелась на знаменитости, подчеркивая красоту и утонченность олимпийской чемпионки. Открытые плечи, декорированные крупными цветами, добавили нотку женственности и мягкости.
Роскошный образ знаменитости был удачно дополнен легкими босоножками на высоком каблуке, лаконичным клатчем и простой прической. «Идеальный и беспроигрышный вариант на все времена! Стиль и элегантность в вечной классике черного платья! Ничего лишнего, только форма и цвет», — похвасталась своим успехом Татьяна Навка.
К слову, на вечеринку пришла и Яна Рудковская, известная своей любовью к высокой моде. В отличие от беспроигрышной классики чемпионки мира по фигурному катанию, звездный продюсер представила публике оригинальный наряд, который невозможно было оставить без внимания.
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