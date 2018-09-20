Татьяна Навка продемонстрировала беспроигрышный наряд на светском мероприятии

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка появилась на торжественной вечеринке в честь юбилея глянцевого журнала, где произвела фурор своим элегантным и утонченным нарядом. Звезда продемонстрировала классический образ, выбрав роскошное черное платье, одно из тех, которые уместно смотрятся на любом мероприятии.

«Мода проходит, а стиль остается» — эти слова полностью соответствуют маленькому черному платью, которое считается элегантным нарядом на все случаи жизни. Будучи базовой вещью в женском гардеробе, платье в черном цвете вошло в историю как классика вне времени и уместно смотрится как на деловых встречах, так и на светских мероприятиях. Сегодня разнообразие моделей платьев поражает воображение, и в одном из них прославленная фигуристка Татьяна Навка блистала в Малом театре на юбилее модного журнала.

Как и множество других звездных гостей, фигуристка подобрала для вечера роскошный наряд, сделав ставку на всегда актуальное модное черное платье. Удлиненная модель, украшенная затейливым кружевом, выгодно смотрелась на знаменитости, подчеркивая красоту и утонченность олимпийской чемпионки. Открытые плечи, декорированные крупными цветами, добавили нотку женственности и мягкости.

Роскошный образ знаменитости был удачно дополнен легкими босоножками на высоком каблуке, лаконичным клатчем и простой прической. «Идеальный и беспроигрышный вариант на все времена! Стиль и элегантность в вечной классике черного платья! Ничего лишнего, только форма и цвет», — похвасталась своим успехом Татьяна Навка.