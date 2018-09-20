Портреты леди: Джулианна Мур в модных интерпретациях великих картин 

Когда-то американский журнал Harper’s Bazaar опубликовал большую статью «Портрет леди», которая была посвящена удивительной женщине и талантливейшей актрисе Джулианне Мур.
Джулианна Мур — женщина не просто современная, но и вневременная. Для иллюстрации этой идеи авторы статьи придумали отличную фотосессию: рыжеволосая актриса позировала в нарядах из последних коллекций модных домов, имитируя персонажей картин позапрошлого, прошлого и этого веков.
«Мадам Х» (1884) Джона Сингера Сарджента, в Ralph Lauren.
«Хромоножка» (1997) Джона Каррена, в Bottega Veneta.
«Сидящая женщина» (1917) Эгона Шиле, в платье Lanvin и чулках Wolford.
«Загородная медсестра №3» (2003) Ричарда Принса, в Louis Vuitton.
«Адель Блох-Бауэр I» (1907) Густава Климта, в Dior Haute Couture.
«Госпожа Чеховская с веером» (1919) Амадео Модильяни, в Calvin Klein.
«Маленькая танцовщица четырнадцати лет» (1881) Эдгара Дега.
Но кроме этого фотосета по мотивам классических и современных произведений искусства, Джулианна Мур выступала в качестве модели и в похожих проектах. Вот несколько коллажей из фотосетов разных лет.
Джулианна Мур как «Большая одалиска» Жана Энгра. Журнал Vanity Fair, 2000 год.
Далее актриса в интерпретациях картин голландского живописца Яна Вермеера для журнала Interview Magazine, 2002 год.
«Девушка с жемчужной сережкой», 1665 год.
«Молочница», 1658.
«Дама, стоящая у вирджиналя», 1670.
«Святая Праксидия», 1655.