Соблазнительные изгибы или прямые углы: какой тип женской фигуры предпочитают мужчины?

Если спрашивать мужчин, какие женщины им нравятся, то ответы будут сильно разниться. Кому-то нужны длинные ноги и узкая талия, кому-то — большая грудь и изящный изгиб ягодиц, ну, а кто-то предпочитает хрупких и миниатюрных. Мы опросили несколько десятков представителей сильного пола и составили рейтинг типов фигур, которые им по душе.

Тип, когда нет талии, но ярко выражена грудь, называется «яблоком». Основной объём приходится на верх. Обладательницам такой фигуры нужно внимательно следить за тем, что они едят — жир у них откладывается в районе живота. При составлении гардероба стоит выбирать одежду с А-образным силуэтом и однотонные наряды с вертикальными вытачками. А вот яркие принты и сильно обтягивающая одежда будут смотреться отвратительно. Одна из самых известных женщин «яблочного» типа — Бритни Спирс

Фото: instagram.com / britneyspears Слабо выражена талия, а грудь и бёдра равны по объёму? Ваша фигура — «прямоугольник». Если вы хотите подчеркнуть изгиб талии, то этого можно добиться корсетом, или визуально увеличив размеры других частей тела. Вам подойдёт приталенная одежда и прямые узкие брюки со средней или низкой посадкой. Яркая представительница такого типа фигуры — известная теннисистка Мария Шарапова

Фото: instagram.com / mariasharapova Широкие плечи, узкие талия и бёдра — «перевёрнутый треугольник» во всей красе. При таком типе фигуры лучше всего отказаться от пышных рукавов, объёмных украшений в области шеи и горизонтальных узоров на рубашках и майках. Лучше обратить внимание на туники и платья без бретелей, юбки «солнце» и штаны-галифе. Подобный тип фигуры у американской актрисы Деми Мур

Фото: instagram.com / demi.moore Хрупкий плечевой пояс, небольшая грудь, изящная талия и внушительная нижняя часть тела — вот, что отличает фигуру типа «пирамида» или «груша». Лучше всего делать акцент на верхней части. Яркие майки, пиджаки, воротники, узоры. Следует избегать обтягивающих штанов и юбок. «Звёздная» обладательница такой фигуры — Дженнифер Лопес

Фото: instagram.com / jlo Самым соблазнительным типом, по мнению мужчин, оказались «песочные часы». Объём бёдер и талии примерно одинаков. При этом она узкая и ярко выраженная. Даже при наборе веса фигура остаётся пропорциональной. Поэтому подойдёт практически любая одежда, кроме мешковатой и сшитой из тяжёлых и плотных тканей. Этим типом фигуры обладает модель и актриса Келли Брук , чьи формы учёные признали самыми красивыми в мире.

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