«Бабулино» платье Волочковой насмешило поклонников

Звезда снова промахнулась с образом.

Декольте в храме, вечернее платье на конюшне — знаменитая балерина часто одевается, мягко говоря, странно, вызывая смех у сотен тысяч своих подписчиков. На этот раз Волочкова решила примерить платье словно из сундука деревенской бабушки. Ярко-желтый наряд, усыпанный ядовито-розовыми цветами подписчикам пришелся не по нраву.

«Настя, я не понимаю-откуда вы этих платьев понабрали? Фасоны и расцветка — атас!», — раскритиковали фолловеры образ звезды. Ну, а еще меньше им понравилась новая прическа Анастасии. Волочкова похвасталась, что сходила в салон и решила немного обновить образ, завив кудри. И сразу стала выглядеть старше лет на десять — под стать своему платью.

Мы уже писали: если старомодные гардеробные пристрастия грозят Анастасии лишь славой звезды с нафталиновым стилем, то постоянство в бьюти-привычках, которым балерина также отличается, влечет куда более серьезные последствия: не пересмотренные подходы к личному тюнингу раньше времени состарят звезду. Обо всех бьюти-ошибках Волочковой можно прочитать здесь.

Подписчики сразу принялись давать советы. По их мнению, Насте подошла бы стрижка в стиле Шэрон Стоун или, на худой конец, прямые волосы, выкрашенные в холодный блонд без желтизны. Было много рекомендаций и по поводу одежды. «Платье в стиле Одри Хепбёрн и Монро вам очень пойдет. Красиво бы выглядела и водолазка с юбкой средней длины и к этому наряду широкий пояс — и вы бы были настоящей иконой стиля», — начали фантазировать комментаторы.

Правда, вряд ли звезда послушает советчиков. Скорее, просто отключит комментарии к своим постам, как делала уже не раз после жесткой критики в свой адрес. А между тем, Анастасии действительно не мешало бы пересмотреть свой гардероб: почти все ее платья выглядят безвкусно. Для примера мы собрали шесть образов Волочковой за последнее время.

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