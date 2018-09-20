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Красноярский бизнесмен создает коллекцию одежды с Никасом Сафроновым
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Красноярский бизнесмен создает коллекцию одежды с Никасом Сафроновым 

sibnovosti.ru 2 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
Красноярский предприниматель Владимир Еремкин создает коллекцию футболок и свитшотов совместно с известным российским художником Никасом Сафроновым. Об этом сообщил DK.ru.
На одежде будут изображены картины Сафронова — художник уже предоставил для дизайна свои произведения. Какие именно, пока неизвестно.
Все расходы, связанные с запуском новой коллекции, берет на себя красноярский предприниматель. Старт продаж запланирован на октябрь, но купить футболки и свитшоты можно будет только в московском ЦУМе.
«С инициативой к Никасу Сафронову о сотрудничестве я обратился сам лично. Как мне признался сам художник, он давно носил такую идею и даже искал компанию для сотрудничества. Главная задача — показать людям, что проявление искусства возможно не только в привычном его исполнении, а также может являться частью нашей с вами жизни и находить, например, отражение в деталях одежды. Мы надеемся, что благодаря нашим футболкам люди заинтересуются современным искусством», — цитирует издание Владимира Еремкина.
Напомним, в прошлом году бизнесмены Владимир Еремкин и Римма Нурмухаметова запустили собственное производство одежды под тремя брендами. В коллекции представлена мужская и женская одежда в ценовом сегменте middle / middle up и премиум, а также футболки с принтами «SOKA».
Фото: www.pictame.com / Владимир Еремкин
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