Красноярский бизнесмен создает коллекцию одежды с Никасом Сафроновым

Красноярский предприниматель Владимир Еремкин создает коллекцию футболок и свитшотов совместно с известным российским художником Никасом Сафроновым. Об этом сообщил DK.ru.

На одежде будут изображены картины Сафронова — художник уже предоставил для дизайна свои произведения. Какие именно, пока неизвестно.

Все расходы, связанные с запуском новой коллекции, берет на себя красноярский предприниматель. Старт продаж запланирован на октябрь, но купить футболки и свитшоты можно будет только в московском ЦУМе

«С инициативой к Никасу Сафронову о сотрудничестве я обратился сам лично. Как мне признался сам художник, он давно носил такую идею и даже искал компанию для сотрудничества. Главная задача — показать людям, что проявление искусства возможно не только в привычном его исполнении, а также может являться частью нашей с вами жизни и находить, например, отражение в деталях одежды. Мы надеемся, что благодаря нашим футболкам люди заинтересуются современным искусством», — цитирует издание Владимира Еремкина.

Напомним, в прошлом году бизнесмены Владимир Еремкин и Римма Нурмухаметова запустили собственное производство одежды под тремя брендами. В коллекции представлена мужская и женская одежда в ценовом сегменте middle / middle up и премиум, а также футболки с принтами «SOKA».

Фото: www.pictame.com / Владимир Еремкин