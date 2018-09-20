Наряд с секретом: королева Летиция в роскошном образе голливудской дивы

Королева Летиция известна своим умением успешно сочетать демократичные и люксовые бренды. Она не прочь заглянуть в Zara, Massimo Dutti, Steve Madden, но и к роскошным кутюрным нарядам не равнодушна. Минувшим вечером король и королева Испании посетили Королевский театр в Мадриде, где сезона открыла опера «Фауст». Летиция появилась по-королевски в платье в пол с одним открытым плечом и аккуратно убранными волосами. Но если присмотреться, то это вовсе не платье, а умело задрапированный комбинезон авторства Donna Karan. Браво, Летиция!