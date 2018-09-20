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Diesel посвятили кампанию борьбе с буллингом
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Diesel посвятили кампанию борьбе с буллингом 

The Blueprint 2 часа назад
Фото: The Blueprint
Diesel выпустили кампанию осень-зима 2018, главной идеей которой является борьба с травлей винтернете. Героями стали Ники Минаж, рэпер Gucci Mane, актриса Белла Торн и другие знаменитости. На видео и фото они появляются в одежде с «ярлыками», на которых написаны оскорбления и обидные прозвища, и демонстрируют к этим оскорблениям полное пренебрежение. Кампания представляет специальную коллекцию Diesel Haute Couture (и читает это как Hate Couture — «мода ненависти»), часть средств от продажи которой отправят благотворительной организации OTB foundation, помогающей жертвам буллинга. Коллекция поступит в продажу 6 октября.
Недавно Diesel также анонсировали коллаборацию с Ники Минаж.
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