Ещё
Гардероб Софи Лорен: итальянский шик в стиле дольче вита
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гардероб Софи Лорен: итальянский шик в стиле дольче вита 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Все великие женщины прошлого делятся на две категории — иконы стиля и секс-символы. Легендарная итальянская кинодива Софи Лорен, так же как Мэрилин Монро, принадлежит ко второй категории. В современной моде, которая от сезона к сезону все дальше от классической конвенциональной женственности, образы звезды 1950-х дословно цитируются разве что в стайлинге шоу сицилийцев Dolce & Gabbana: кружевные платья-бюстье с высоким лифом на косточках, пышные юбки нью-лук, затянутая талия, леопардовые манто, широкополые шляпы, вуали, чулки в сетку, крупные драгоценности и шелковые перчатки. Где сегодня встретишь эту классическую старомодную дольче виту? Только в черно-белом итальянском кино! Тем восторженнее мы встречаем ее редкие проблески в нашем гардеробе.
Harper’s Bazaar: последние новости
6 главных трендов с Недели моды в Лондоне Как путешествовать со вкусом и комфортом: 19 стильных варианта от самых известных модниц Так было задумано? Белла Хадид снова чуть не обнажила грудь, надев кардиган на голое тело
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наболело: «Свекровь на порог не пущу! Не заслужила»9
Избранники звезд, которых поймали в компании любовниц
Откуда берутся 30-летние девственницы2
Названы страны, где чаще всего изменяют1
Шаурма или шаверма: вся правда о главном блюде России18
Видео
00:53
Малахов плещется в бассейне с Федункив
Звёзды
00:26
49-летняя Бледанс в бикини позирует на яхте
Звёзды
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
10:53
Знаменитости, снявшиеся в возмутительной рекламе
Звёзды
10:05
Что делают продавцы для обмана покупателей
Психология
11:38
Звезды, которых часто «хоронят» журналисты
Звёзды
00:22
Квитко перестаралась с фотошопом
Звёзды
04:29
Есть ли у вас эти фобии?
Психология
05:55
Наши звезды, которые чуть не расстались с жизнью
Звёзды Психология
12:26
Как нас заставляют покупать больше
Еда Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение