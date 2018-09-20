Гардероб Софи Лорен: итальянский шик в стиле дольче вита 

Все великие женщины прошлого делятся на две категории — иконы стиля и секс-символы. Легендарная итальянская кинодива Софи Лорен, так же как Мэрилин Монро, принадлежит ко второй категории. В современной моде, которая от сезона к сезону все дальше от классической конвенциональной женственности, образы звезды 1950-х дословно цитируются разве что в стайлинге шоу сицилийцев Dolce & Gabbana: кружевные платья-бюстье с высоким лифом на косточках, пышные юбки нью-лук, затянутая талия, леопардовые манто, широкополые шляпы, вуали, чулки в сетку, крупные драгоценности и шелковые перчатки. Где сегодня встретишь эту классическую старомодную дольче виту? Только в черно-белом итальянском кино! Тем восторженнее мы встречаем ее редкие проблески в нашем гардеробе.