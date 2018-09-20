Какую обувь носить этой осенью

Выбираем самую модную обувь осенне-зимнего сезона 2018.

Красные ботильоны

Отличный вариант для тех, кто хочет без усилий добавить яркую деталь в образ. Красные ботильоны стали настоящими звездами street style-сходки известных инфлюенсеров на неделях моды еще в прошлом сезоне, а сейчас просочились в массы. Думаем, что такой тренд игнорировать никак нельзя.

Челси

Классическая модель в этом сезоне дополняется массивной подошвой и интересными металлическими деталями. В сочетании с любимым тренчем и брюками в клетку получится очень стильный лук.

Белые ботильоны

Белые ботильоны должны были появиться у вас еще в прошлом году, но если вы обошли этот тренд стороной, то мы прощаем, но призываем исправиться. В этом году отдавайте предпочтение моделям на массивном каблуке и шнуровке.

В ковбойском стиле

Если вы следите хоть за каким-то влиятельным модным блогером, то точно видели у него подобную новинку. Сапоги в ковбойском стиле до колена сейчас очень актуальны. Круче всего такие модели смотрятся с женственными платьями и юбками миди.

Кроссовки

Зимой и летом, одним цветом или как ходить в кроссовкам в любое время года. Разумеется, обувь должна быть из разряда «ugly». Массивные кроссовки носим с классическими вещами, например, брючным костюмом, а также платьями миди и моделями в бельевом стиле.