Как собрать базовый гардероб для женщины 40+

Чтобы собрать базовый гардероб, для начала нужно определить свой цветотип и тип фигуры. Даже если вы когда-то уже проходили этот тест, после 40 лет стоит повторить, ведь с возрастом мы меняемся. Знание своих особенностей позволит подобрать базовые вещи подходящих цветов и фасонов и скрыть недостатки. Можно не тратить много денег, если правильно спланировать шопинг и покупать только по-настоящему необходимые вещи.

Что же входит в список мастхэв для женщины 40+ лет? Предлагаем список из десяти основных категорий одежды и обуви. Если вы уже знаете свой цветотип, выбирайте только подходящие вам оттенки — и тогда все эти вещи будут идеально сочетаться между собой и каждый раз образовывать новый аутфит. Сомневаетесь в цвете — покупайте черный, белый или бежевый.

1. Джинсы и черные брюки

Идеальные джинсы и черные брюки должны быть прямыми или чуть зауженными, со средней посадкой. Такая модель позволит вам подворачивать, распускать, обрезать и загибать их, когда вы этого хотите. Чернильно-синий цвет денима и материал средней эластичности скорректирует любую фигуру.

2. Белая майка, футболка, рубашка

Если нужно скрыть недостатки фигуры, выбирайте модель на размер больше, тогда вы будете чувствовать себя уверенной в любой позе. Обратите внимание, что для брюк и юбки необходимы разные фасоны рубашек: они отличаются степенью приталенности и длиной. V-образный вырез сделает фигуру гармоничной, а белый цвет подойдет к любому случаю и сезону.

3. Идеально сидящая юбка

Правильно подобранная по фигуре джинсовая или юбка-карандаш подойдет практически на все случаи жизни. Выбирайте незамысловатые, но добротные ткани средней эластичности, которые не мнутся, не притягивали к себе пыль и соринки.

4. Платье

Маленькое черное платье — необходимый минимум. Отлично, если дополнительно к нему в гардеробе появятся еще светлое и цветное. Модели выбирайте исходя из вашей фигуры и предпочтений.

На примерке покрутитесь у зеркала, расслабив пресс, убедитесь, что вы застрахованы от «эффекта гусеницы» в любой позе. То же самое касается зоны декольте: наклонитесь перед зеркалом, чтобы оценить соответствие вашей степени открытости и модели платья.

5. Водолазка

Облегающих водолазок белого, бежевого и черного цветов будет достаточно, чтобы каждый день быть уверенной в своем стиле.

6. Свитшот или объемный свитер

Свитшот или свитер белого, серого, светло-голубого или бежевого цвета из хлопка с утепленным подкладом или без него станет вашим верным спутником круглый год.

7. Тренчкот, косуха, пальто

Бежевый тренчкот, черная куртка-косуха, классическое пальто — выбирайте то, что нравится вам, а лучше все и сразу. Руководствуйтесь гармоничным соотношением объемов нижней и верхней частей тела, климатом и предпочитаемым способом передвижения.

8. Сумка

Маленькая сумка-кроссбоди, средних размеров тоут и большой шопер — необходимый минимум для составления актуальных луков. Неважно, искусственный или натуральный материал вы выбираете, главное — нейтральный цвет (тауп, серый, черный) и прочность. Обратите внимание на оттенок фурнитуры — он должен гармонировать с вашими украшениями и гаджетами.

9. Туфли-лодочки и кроссовки

Бежевые и черные туфли-лодочки с высотой каблука от 7 до 10 см станут вашими козырем практически в любой ситуации. То же самое касается пары качественных и легких кроссовок нейтральных оттенков: белый, черный, серый, телесный. Выбирайте обувь преимущественно из натуральных кожи и текстиля — она прослужит долго. Впрочем, современные искусственные материалы порой не уступает по качеству кожаной, практичные и долго сохраняют привлекательный вид.

Отнеситесь серьезно к выбору размера и примерке: лучше выбирать обувь на пол-размера или размер больше (в зависимости от мягкости и эластичности материала), чем тесную.

10. Аксессуары и гаджеты

Базовый гардероб будет скучным без эффектно подобранных украшений, аксессуаров и гаджетов. Инвестируйте в качество и универсальный стиль. Наручные часы нейтральных оттенков и классических фасонов, черные солнцезащитные очки и серьги-пусеты придадут вашему образу лоска. Следите за сочетанием цветов металлов: оттенками золотых и серебряных покрытий.

Головные уборы и шарфы подбирайте к форме лица, прическе и укладке. Чехлы для ваших гаджетов — ноутбука, планшета и смартфона — выбирайте согласно вашему повседневному стилю, если для вас это не является способом творческого самовыражения или демонстрацией чувства юмора.