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Несуразные наряды, которые раньше были в моде
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Несуразные наряды, которые раньше были в моде 

Рамблер 2 часа назад
Одежду люди носили с тех пор, как осознали себя людьми. С течением времени одежда сильно менялась и сегодня вещи, которые были в моде пару сотен лет назад, кажутся нелепыми. Но такие наряды, несмотря на неудобство и странный вид, действительно носили.
1. Присыпанные пудрой парики. Парики и шиньоны носят и сейчас, однако в восемнадцатом веке модницы предпочитали пышные парики. Чтобы подчеркнуть статус, искусственную шевелюру посыпали пудрой. Любопытно, что породил эту моду Людовик XIII, который рано облысел и не хотел, чтобы об этом узнали окружающие.
2. Узкие юбки, перехваченные под коленями. Такие юбки появились в начале двадцатого века, и, по мнению некоторых исследователей, были следствием развития воздухоплавания. Женщины, садившиеся в самолёт из опасений, что юбка будет развиваться и откроет ноги, перевязывали её под коленями. А потом такой фасон переняли модницы.
3. Ходули. Сейчас ходули — аксессуар цирковых артистов, но в пару французские крестьяне использовали их в обычной жизни. Из-за плохих дорог перемещение между деревнями было затруднено: ноги застревали в грязи. В регионе Ланды вплоть до девятнадцатого века ходули применялись каждый день.
Женский форум
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