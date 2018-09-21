5 простых правил для интересного гардероба

5 простых правил Оливии Палермо, которые помогут составить интересный гардероб

Оливия Палермо ненадолго пропала с радаров СМИ и фотографов, но вдруг вернулась на последние Недели моды. Модницу заметили в качестве гостьи на многих шоу Нью-Йорка, Лондона и Милана. Интересно, что после небольшого перерыва в публичных выходах девушка стала выглядеть более расслабленно, а наряды выдержаны теперь в единой стилистике. Напомним, что раньше гардероб Палермо отличался большим разнообразием, но при этом хаотичностью — образы были слишком разными. Выясняем, что Оливия привнесла в свой стиль, чтобы сделать его более гармоничным.

Добавить изысканности

Простой костюм — это беспроигрышный вариант, если хотите выглядеть изысканно. Тем более модели классического приталенного кроя. Палермо придерживается такого же мнения, поэтому запаслась на эти Недели моды несколькими комплектами. Если хотите выглядеть более элегантно, но не очень строго, выбирайте костюмы светлых оттенков — нежно-розового, как у Палермо, серого (можно в клетку) или желтого. А чтобы завершить образ, достаточно надеть необычные очки (например, розовые авиаторы).

Изменить количество деталей в образе

Если каждый день вы подолгу не можете решить, какие именно украшения, сумку и обувь надеть, то, скорее всего, у вас слишком большой выбор. Тогда вспомните правило Коко Шанель о том, что все лишнее из наших нарядов мы должны убирать. Ведь чем меньше деталей, тем легче, непринужденнее и лаконичнее выглядит образ. Палермо сегодня выбирает в качестве аксессуаров лишь небольшие сумки и простую обувь, которая не выбивается из всего ансамбля.

Однако если вы, наоборот, считаете, что ваши наряды стали смотреться слишком скучно, добавьте к нему новые неожиданные аксессуары (и это необязательно должны быть сумки или очки) — например, массивные ободки, как на шоу Prada, замысловатые украшения в виде ракушек или фантазийные ремешки.

Обращать внимание на непопулярные вещи

Пока все гонятся за тенденциями, попробуйте найти то, что многие оставляют без внимания. Например, сейчас популярны школьные клетчатые юбки, но Оливия выбирает клетчатый костюм с мини-шортами. Заметьте, что крой в данном случае не классический, а скорее фантазийный — такие комплекты будут смотреться интересно не один сезон.

Добавить неожиданную обувь

В случае с длинными платьями многие предпочитают выбирать туфли на высоком каблуке, а самые смелые модники — массивные кроссовки. Оливия же идет третьим путем — носит под такие модели простые оксфорды. Это освежает образ и добавляет ему интеллигентности.

Делать акценты на ярких вещах

Костюмы костюмами, но Оливия Палермо не была бы столь популярной модницей, если бы не экспериментировала. Под серый костюм, например, она может надеть фиолетовую лыжную кофту. Такой яркий акцент делает образ более оригинальным, к тому же необязательно примерять его ежедневно — разнообразие ощутится, даже если вы наденете что-то подобное всего раз в неделю-две.