Новая классика: 3 модных образа с вещами из твида

Новая классика: составляем 3 классных и модных образа с вещами из твида

Если вы всегда думали, что твид — материал для тех, кому за… Тогда скорее изучайте наши модные образы. Поверьте, твид еще никогда не выглядел так молодежно, как в этом сезоне. А жакеты и вовсе стали одним из самых горячих трендов, да и не только они!

Мини-юбка

Твидовые мини-юбки — один из любимых предметов гардероба Лили-Роуз Депп . И дело не только в том, что девушка сотрудничает с брендом Chanel ! Такие юбки очень круто смотрятся в аутфитах в стиле гранж или вестерн.

Стоит только добавить к образу косуху или сапоги-казаки, а можно и все разом, как вы больше не будете выглядеть, как милая девочка, а станете настоящей городской стилягой. При составлении такого образа важно не переборщить с фасонами и фактурами, поэтому топ лучше выбрать однотонный и максимально простой. На осень отличным вариантом станет стильная водолазка.

Сумочка

В новом сезоне аксессуары стали играть более важные роли. Им уделяется ничуть не меньше внимания, чем, например, подбору платья. Пластик, винил, металлизированная кожа или наш любимый твид теперь становятся идеальными материалами для изготовления сумок.

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Дизайнеры придумали такую уловку как раз для тех, кто хочет оставаться в тренде, но по личным убеждениям не готов примерять одежду из модных материалов.

Жакет

Вы, наверно, думала, что увидете тут классический жакет в стиле Chanel, но мы решили, что осень — время экспериментов и предлагаем присмотреться к удлиненному двубортному пиджаку в стиле Balmain. Он более рок-н-ролльный, более дерзкий, и что немаловажно, более молодежный, а значит, составить с ним комплекты не составит труда.

wmj.ru

Для того, чтобы избавиться от официоза старайтесь сочетать твидовый пиджак с casual-вещами. Любимые джинсы-мом и белая футболка с принтом — вполне подойдут. надевать массивную бижутерию к образу не стоит, маленькие сережки-гвоздики, тонкий браслет или набор колец будут смотреться более элегантно и дорого.

А как вы относитесь к вещам из твида?