Объявлен главный цвет осени

Американскую супермодель и участницу реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер сфотографировали в монохромном ярко-желтом костюме. Снимок опубликовало издание Vogue.

После ее появления в Нью-Йорке в среду, 26 сентября, модные эксперты назвали этот канареечный оттенок следующим главным цветом осени 2018 года. Удлиненный жакет с поясом и укороченные брюки модель дополнила босоножками в тон и узкими солнечными очками.

Кендалл Дженнер не первая, кто отдал предпочтение канареечному желтому цвету. В июле жена принца Гарри Меган Маркл приехала с мужем на вечер молодых лидеров Your Commonwealth в миди-платье точно такого же цвета.

В августе одним из самых популярных цветов назвали кислотно-лаймовый, который получил название slime green. Он пришел на смену популярным в 2018 году millennial pink («миллениальному» розовому), gen-z yellow (желтому «поколения z»), melodramatic purple («мелодраматическому» фиолетовому) и safe orange («безопасному» оранжевому).