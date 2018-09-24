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На подиум вышли модели с третьей грудью
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На подиум вышли модели с третьей грудью 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @gcdswear
Мир моды часто удивляет и шокирует своими тенденциями. Но к футуристическим коллекциям мы уже как-то привыкли. Другое дело, когда на подиумы выходят модели в странных нарядах из долларовых купюр или в ужасающих черных масках… Но на неделе моды в Милане дизайнеры бренда GCDS пошли еще дальше: по подиуму вышагивали девушки с тремя грудями.
Конечно, это не модели-мутанты: красавицам, представляющим одежду модного бренда, просто «добавили» искусственную грудь.
Невольно перед глазами всплывает кадр из известного фильма «Вспомнить все» 1990 года, где герой Арнольда Шварценеггера встречает даму легкого поведения, которая и обладает «тройным» бюстом.
Дизайнеры модного бренда GCDS и вдохновились этим фильмом. Их идеей было показать человека будущего, который, возможно, изменится внешне, а бренд будет диктовать модные тенденции.
Станет ли GCDS законодателем моды в будущем, сказать сложно, но на нынешней Неделе моды в Милане внимание к себе он, определенно, привлек.
Женский форум9
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