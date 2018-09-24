Лучшие жакеты и блейзеры для осени

Классический черный блейзер уже давно заработал себе иммунитет к модным тенденциям. И уж точно обосновался у каждой из нас в гардеробе как абсолютно универсальная вещь для будней и выходных (а еще и для экспериментов с яркими брошами на лацканах). Осень своим приходом вновь намекает нам на то, что пора бы встряхнуть на плечиках нашу коллекцию блейзеров и жакетов.

Кто на новенького в этом сезоне? На подиуме мы отметили множество вариантов блейзеров в клетку, классические модели в темно-сером цвете и отсылки к 80-м годам. У демократичных марок все оказалось даже интереснее: расцветок больше, и модели есть на любой вкус.

Жакет расслабленного кроя

Вещь с пометкой «для воскресенья». Необязательно придумывать к ней какие-то изворотливые комплекты — джинсов, футболки и кроссовок будет вполне достаточно. А в глубокие карманы поместятся ключи, кошелек и телефон, так что вы еще и позволите себе роскошь гулять без сумки.

Блейзер в клетку

Клетка — главный рисунок сезона. В ассортименте демократичных марок мы нашли гигантское разнообразие жакетов и блейзеров в клетку: есть и удлиненные, как платья, и короткие объемные, и почти что всех цветов радуги. Найдите ваш оттенок и не бойтесь попробовать совершенно необычную гамму для такой, казалось бы, обычной вещи, как блейзер.

Жакет с необычной детализацией

Приятно, когда демократичные марки работают с вещами, как это делают марки дизайнерские: со всем вниманием подходят не только к расцветке, но и к деталям, которые и делают вещь уникальной, узнаваемой и непохожей на все, что мы видели раньше.

Блейзер из вельвета

В холодное время года начинается пора фактурных и приятных на ощупь материалов. Взаимоотношения с шерстью отложим на время после бархатного сезона, а пока стоит поближе познакомиться с вельветом в неожиданной для этого материала пастельной цветовой гамме.

Блейзер в стиле 80-х

К этой вещи и вправду хочется подобрать как можно больше металлических аксессуаров: пусть это будет или пояс с пряжкой, или сумка на цепочном ремешке, или несколько крупных украшений из желтого золота, чтобы подчеркнуть «происхождение» блейзера — эпоху 80-х.

Жакет из натуральной кожи

Не путать с обычной кожаной курткой, которую шьют по фасону косухи и снабжают молниями, а не пуговицами. У этой модели присутствует явный винтажный облик и крой мужской рубашки, поэтому, если вы ищете альтернативу стандартным курткам, вот вам кожаный жакет «с характером».

Блейзер без пуговиц