5 главных трендов Недели моды в Милане

Велосипедки, бермуды и другие вещи, без которых будущей весной никуда.

Велосипедки

Спортшик не сдает оборотов. И итальянские дизайнеры этому только рады: в своих коллекциях они охотно используют вещи, будто предназначенные для тренажерных залов. В частности, велосипедки: Salvatore Ferragamo и Fendi сочетают их с привычными элементами гардероба в стиле casual, а Blumarine и Prada идут дальше и дополняют ими вечерние платья.

Harper’s Bazaar

Прозрачное

Миланская неделя всегда диктует самые сексуальные тренды: менталитет итальянских дизайнеров чувствуется в каждой коллекции. Так вышло и на этот раз: Dolce & Gabbana, Emporio Armani, Prada, Moschino и многие другие бренды предлагают в новом сезоне никого не стесняться и смело надевать абсолютно прозрачные вещи. На голое тело или поверх нюдовых боди, с сексуальным нижним бельем или с базовыми комплектами — обыграть такие наряды можно по-разному, но какой бы вариант вы ни выбрали, в выигрыше останетесь наверняка.

Смешение принтов

Итальянские марки единогласно призывают модниц не бояться «неправильных» сочетаний. Кто сказал, что змеиный принт нельзя надевать вместе с цветочным? С этим утверждением охотно спорит основательница бренда Blumarine Анна Молинари. Говорят, что клетку невозможно подружить с леопардом? Дизайнер Антонио Маррас наглядно доказывает, что это не так. Креативные директора других модных Домов в своих коллекциях также сочетают несочетаемое, и делают это блестяще.

Harper’s Bazaar

Бермуды

Длина до колена в новом сезоне бьет все рекорды популярности. Помимо вышеупомянутых велосипедок, однозначно стоит приобрести и шорты-бермуды, если хотите оставаться в тренде. Расшитые мерцающими аппликациями, как у Dolce & Gabbana и Prada; джинсовые, как у MSGM; или кожаные, как у Antonio Marras и Salvatore Ferragamo, — итальянские дизайнеры делятся идеями на любой вкус.

Harper’s Bazaar

Кожа

Кожаные вещи точно должны быть в гардеробе будущей весной. Платья — свободные и на каждый день, как у Tod's, или подчеркнуто сексуальные и на выход, как у Ermanno Scervino. «Мягкие» плащи, как у Fendi и Salvatore Ferragamo, а также строгие юбки, топы и, конечно, жизненно необходимые аксессуары. И практично, и тепло, и главное — действительно красиво и элегантно.