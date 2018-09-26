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В Дубае покажут самые дорогие туфли в мире
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В Дубае покажут самые дорогие туфли в мире 

Рамблер 2 часа назад
В среду 26 сентября в отеле Burj Al Arab, который находится в Дубае, покажут самые дорогие туфли в мире. Их стоимость составляет 17 миллионов долларов.
Эти туфли сделаны из золота и расшиты бриллиантами. Нос каждой туфли украшает драгоценный камень весом в 15 карат. По краям находятся 236 бриллиантов.
Туристам представят целую коллекцию драгоценной обуви, которая выполнена из золота, жемчуга, бриллиантов и рубинов. Для тех, кто не любит высокие каблуки, будут показаны сандалии стоимостью в 25 тысяч долларов.
Jada Dubai не первый раз делают столь недешевую обувь из драгоценностей. Зимой этого года они представили свою линейку туфель The Imperative of Royalty. В коллекции была показана обувь, усыпанная бриллиантами и бесцветными сапфирами. В среднем производство одной пары таких туфель занимает около года. Но еще ни одна обувь не оценивалась в десятки миллионов долларов.
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