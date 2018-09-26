В Дубае покажут самые дорогие туфли в мире

В среду 26 сентября в отеле Burj Al Arab, который находится в Дубае, покажут самые дорогие туфли в мире. Их стоимость составляет 17 миллионов долларов.

Эти туфли сделаны из золота и расшиты бриллиантами. Нос каждой туфли украшает драгоценный камень весом в 15 карат. По краям находятся 236 бриллиантов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram The Diamond Pearl Sandals. Diamonds, pearls, gold. Публикация от JADA DUBAI (@jadadubai) 19 Сен 2018 в 8:30 PDT Туристам представят целую коллекцию драгоценной обуви, которая выполнена из золота, жемчуга, бриллиантов и рубинов. Для тех, кто не любит высокие каблуки, будут показаны сандалии стоимостью в 25 тысяч долларов.

Jada Dubai не первый раз делают столь недешевую обувь из драгоценностей. Зимой этого года они представили свою линейку туфель The Imperative of Royalty. В коллекции была показана обувь, усыпанная бриллиантами и бесцветными сапфирами. В среднем производство одной пары таких туфель занимает около года. Но еще ни одна обувь не оценивалась в десятки миллионов долларов.