61-летняя модель рекламирует купальники

61-летняя модель не стыдится своего возраста

Рекламные объявления зачастую могут похвастаться сексуальными молодыми женщинами на рынке своей «продукции», но на самом деле, все люди в любом возрасте и любых размеров прекрасны. Общество часто забывает о потрясающих по красоте пожилых женщинах, и одна модель захотела изменить то, как люди видят пожилых дам.

Ясмина Росси 61-летняя модель, которая является новым лицом линии купальников, совместной работы интернет-магазина Dreslyn и белья для дома под названием «Land of Women». Производители сделали основной упор на устранение гипер-сексуальности в рекламе купальников, и остановили свой выбор на Росси из-за ее изящества и элегантности.

kareliyanews.ru

На вопрос о выборе Росси, Брук Тейлор, основатель «Dreslyn» сказал «Хаффингтон пост», что «эта женщина излучает здоровье и жизненную силу. Она уверена, она художник, она заботится о себе. Это человек, который хорошо жил и много путешествовал и обладает интеллектом и уверенностью и она излучает это.»

Потрясающая модель, родилась во Франции и выросла на Корсике, и утверждает, что ее здоровье связано с привычкой правильного питания и уходом за кожей.

“Нет большого секрета”, — сказала она однажды. «Все, что я когда-либо делала — это ела органическую пищу задолго до того, как это стало модным.»

Она по-прежнему отмечает, что она также использует масла для кожи и добавляет рапсовое масло при мытье волос. Она также использует сахарный скраб, смешивая сахар с оливковым маслом, и ест авокадо каждый день, наряду с органическим мясом и рыбой.

Ее здоровые привычки в питании являются источником вдохновения для всех, кто хочет быть здоровым, поскольку они стареют, а красивая модель доказывает, что возраст — всего лишь цифра! Молодые или старые, мы все можем извлечь важный момент из этой статьи — все люди прекрасны!