5 шокирующих показов, которые вошли в историю моды

Показы на Неделях моды этой осени проходят пока довольно гладко, и хорошо. Конечно, шоу Gucci, ажиотаж вокруг Burberry или предстоящую презентацию Celine нельзя назвать уж очень спокойными событиями, однако все познается в сравнении. История моды помнит несколько показов, которые запомнятся ее зрителям особенно остро, а кроме того, будут наверняка разбираться на занятиях в институтах дизайна. Мы выбрали пять из них, которые можно назвать знаковыми, шокирующими или особенно необычными.

"Нападение" роботов на шоу Alexander McQueen весна 1999

Показы Alexander McQueen всегда были настоящими перформансами с сюжетом и сложными декорациями, в которых участвовало множество моделей и не только. Однако история моды запомнила один особенно — весеннее шоу 1999 с загадочным названием №13. Обычно свои картины и инсталляции нумеруют художники, а потому становится ясна задумка Маккуина — 13-й показ в карьере дизайнера должен был стать чем-то, что можно сравнить с произведениями искусства. Вдохновением для шоу послужила инсталляция современной художницы Ребекки Хорн под названием High Moon, в которой два подвешенных ружья стреляли друг в друга кроваво-красной краской. Маккуин интерпретировал произведение по-своему, но так же не без зловещего смысла. Во время показа на механическом подиуме в пышном белом платье кружилась балерина Шалом Харлоу, а по бокам были установлены промышленные роботы с автозавода, которые опрыскивали краской девушку и ее наряд. Дизайнер таким образом обозначил новую эру моды, которая с тех пор идет бок о бок с технологиями. Если хрупкая модель в белоснежном платье, потерпевшая нападение бездушных роботов, символизирует моду, то нам лишь остается гадать, поглатят ли ее технологии полностью.

Голые мужчины, а также люди вместо одежды на показах Rick Owens

Американец Рик Оуэнс — один из тех дизайнеров, которые любят шокировать публику своими коллекциями, но при этом не лишают их интересных смыслов и символов. Широкой публике он может быть знаком по нескольким эпатажным показам, которые не обсуждал разве что ленивый. Весной 2015 года СМИ облетели фото его мужской коллекции — на подиум вышли модели без трусов, оголив самые интимные места.

Harper’s Bazaar

Дизайнер сыграл на противопоставлении: с одной стороны, случайная обнаженность предстает по-детски невинной, не подразумевающей ничего дурного, а с другой — не стоит забывать, по словам дизайнера, что все мы немного развратны. Интерпретировать эту коллекцию можно бесконечно, но вскоре Оуэнс дал новый повод для размышлений, показав осенью того же года людей в качестве одежды. В буквальном смысле: на некоторых моделях на специальных широких троссах были закреплены девушки в разных скрюченных позах. Дизайнер таким образом обратился к теме женской силы, создав визуальную метафору груза, который вынуждены носить многие женщины — это и беременность, и забота о других, и поддержка подруг по несчастью.

Герои фильма "Образцовый самец" Дерек Зуландер и Хэнсел закрыли реальное шоу Valentino

Много ли мужчин-моделей вы знаете? Поклонникам комедий нулевых наверняка должно прийти на ум имя Дерека Зуландера — главного персонажа фильма "Образцовый самец". Гиперболизированный, собирательный и насмешливый образ мужчины-модели в наше время может многих обидеть, однако несмотря на это Зуландера вспоминают до сих пор добрым словом. Не в последнюю очередь благодаря его появлению на реальном показе в 2015 году.

Harper’s Bazaar

Дерек закрыл шоу Valentino вместе со своим главным соперником и другом Хэнселом. Модная публика интерпретировала событие по-разному: одни считали, что это была пиар-акция к выходу второй части культовой комедии, другие уличали креативных директоров Марию Грацию Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли в хитрых манипуляциях — коллекцию явно будут помнить не один год благодаря этому выходу.

Мужчина-модель вынес Вивьен Вествуд на подиум на плечах

Британский дизайнер Вивьен Вествуд из года в год утверждает свой статус "матери" и главной вдохновительницы панковых течений в высокой моде. На ее показах модели могут быть накрашены как клоуны или солисты театра кабуки, могут исполнять безумные танцы, носить деконструированную и рваную одежду, а также меняться ролями: мужчины в платьях и девушки в клетчатых костюмах с галстуками — обычная история.

Harper’s Bazaar

Главное, что дизайнер не дает скучать поклонникам своего бренда и побуждает относиться к моде более просто, чтобы получать от нее только удовольствие. И сама Вествуд — наглядный всему пример. Появиться в 77 лет на плечах мужчины-модели на закрытии собственного показа — легко: шоу 2017 года тому подтверждение.

Активисты PETA ворвались на показ Victoria's Secret в 2002 году

На грандиозном шоу Victoria's Secret в 2002 году длинноногие модели вышагивали в роскошном белье как ни в чем не бывало, пока на подиум не выбежали девушки в костюмах и с плакатами. Неожиданное появление сразу показалось внеплановой акцией — и действительно: активистки PETA специально выбрали выход Жизель Бюндхен , чтобы протестовать против использования брендом натурального меха. Однако охранники поспешили снять протестующих девушек с подиума. Позже они объяснили, что ношение натурального меха, тем более такими популярными моделями, как Бюндхен, только побуждает к убийствам животных ради дорогостоящего материала.

Harper’s Bazaar

Кстати, сейчас борьба организации продолжается, правда, уже по другому вопросу — активисты выступают против тестирования косметики на животных, которые, по их заявлениям, практикует бренд.