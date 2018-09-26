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Невеста сшила платье из мешков для цемента
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Невеста сшила платье из мешков для цемента 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Жительница села в окрестностях китайского города Луннань, провинция Ганьсу, прославилась в соцсетях благодаря свадебному платью из 40 мешков для цемента. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Из-за дождя 28-летняя Тань Лили не пошла работать в поле и осталась дома. Ей стало скучно, и она решила соорудить наряд из пустых мешков, оставшихся после недавнего ремонта.
Она уже пробовала делать одежду из газетной бумаги, травы, цветов и других необычных материалов, поэтому работа шла быстро. Через три часа все было готово. Помимо платья, женщина сшила из мешков длинный шлейф и шляпку.
Фотографии и видео Тань Лили в наряде из мешков получили популярность в китайских соцсетях, где ее сразу окрестили «цементной королевой». «Будь я посимпатичнее, то лайков и просмотров, наверное, оказалось бы еще больше», — говорит она.
Тань Лили не закончила среднюю школу и с 18 лет работает на семейной ферме. В 2012 году она вышла замуж, у нее есть ребенок.
В 2016 году сообщалось, что житель китайского города Циндао сделал два свадебных платья для своей невесты из 600 воздушных шаров. По словам молодого человека, этим поступком он хотел показать своей невесте, насколько сильно любит ее.
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