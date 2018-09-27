7 хитрых способов заставить одежду сидеть лучше

Каждый из нас сталкивался с подобным: мы выбираем одежду на витрине магазина, влюбляемся в нее, но наше сердце разрывается, когда она выглядит на нас не так, как мы хотим. Сегодня Anews рассказывает, как заставить одежду сидеть лучше, чем она есть на самом деле.

Слоинг — ваш лучший друг

В случае, если вам не нравится верх одежды, вы всегда можете добавить еще один "слой". Например, накинуть палантин сверху кофты или блузы, добавить несколько аксессуаров. Это работает и в другом направлении: можно попробовать добавить "нижний слой" — если платье плохо сидит, возможно, все изменит футболка под ним. Она будет незаметна, а по фигуре платье может сесть лучше.

Используйте ремни

Любой ремень способен изменить вид прилегающей одежды. Не стоит думать, что ремни используют только для штанов. Стилисты уверяют, что пояса — прекрасный аксессуар для платьев или даже свитеров. Пояс может стать вашим лучшим другом, если речь идет о том, чтобы правильно и красиво выглядеть.

Заправьте рубашку

Достаточно заправить рубашку, чтобы получить более опрятный вид. Это прекрасный вариант, если у вас нет ремня под рукой, а посадка штанов позволяет это сделать. Не стоит также полагать, что заправить можно лишь футболки или рубашки. Это можно делать даже со свитерами.

Меряйте одежду перед покупкой

Вы удивитесь, но некоторые решают пропустить этап примерки и несут одежду с витрины прямо к кассе. Независимо от того, какая очередь у примерочных, лучше не пропускать примерку. Только так вы можете убедиться, что эта вещь вам действительно подходит. Не полагайтесь на фразу "У меня всегда был размер S". Если вы в него не влезли — это не значит, что вы поправились. Не все марки имеют одинаковую размерную линейку.

Отправьтесь к портному

Одежда выглядит гораздо дороже, если она правильно на вас сидит. И хотя кажется, что перешивать новую одежду и отправляться к портному — пугающее дело, это идеальный вариант сделать одежду по фигуре. Каждый из нас отличается строением фигуры и поэтому важно иметь хорошего портного на примете.

Длинные брюки и каблуки

Применение обуви на каблуках вместе с брюками поможет создать иллюзию идеальной подгонки. Это добавит вам дополнительные сантиметры к росту, так что вы сможете ходить даже в тех штанах, которые вам велики по длине. Использование каблуков — прекрасный вариант, если нет времени подшить длину.

Детский отдел

Если вы имеете маленький рост, можно сказать, вам повезло. Вы можете покупать одежду в детском отделе. На сегодняшний день здесь можно встретить действительно огромное количество модных и уникальных вещей, которые редко встречаются в секции для взрослых. Кроме того, так вы не будете тратить время на то, чтобы подогнать одежду по размеру — она уже будет сидеть на вас правильно. Также нередко цены на одежду в детском отделе существенно ниже, что является еще одним плюсом. ​