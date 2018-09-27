«Брюки превращаются в элегантные шорты»

Дизайнеры модных брендов в последнее время, кажется, изо всех сил пытаются перещеголять друг друга в оригинальности. Новый наряд придумали британские умельцы. Британский бренд PrettyLittleThing предложил своим покупателям нарядиться в весьма необычные брюки.

Дизайнеры бренда решили порадовать модниц, которые и в конце сентября хотят похвастаться своими ножками, но шорты, конечно, надевать уже опасаются. Продемонстрировать прелести точеной фигуры и призваны брюки-скинни с оптической иллюзией.

Этот необычный предмет гардероба представляет собой белые обтягивающие леггинсы со вставками телесного цвета, которые создают иллюзию обнаженного тела. За счет этого кажется, что на модели надеты не брюки, а шорты.

Многие девушки и звезды уже успели оценить новинку. Например, брюки с оптической иллюзией уже примерила британская модель Лесли Сидора. Ее фотографию в необычной «опитческой» одежде разместили на своей официальной странице Instagram. Фото набрало более 120 000 «лайков». Правда, многие отмечают, что им больше нравится сама модель, чем ее одежда.

Между тем, необычный наряд, судя по всему, нашел своего покупателя: самый маленький и самый большой размеры брюк с оптической иллюзией уже распроданы.