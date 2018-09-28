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Главные слагаемые небрежного французского шика
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Главные слагаемые небрежного французского шика 

Harper’s Bazaar 4 часа назад
Фото: bazaar.ru
В день рождения главного секс-символа европейского кино перелистываем ее фотографии и учимся сводить с ума весь мир.
bazaar.ru
Одна из самых известных фотографий Брижит Бардо сделана на набережной в Каннах в 1956 году. На ней совсем еще юная, но уже известная актриса, танцовщица и модель с безупречной балетной осанкой, спутанным локонами и пухлыми губами бежит босиком по песку в развевающемся на ветру черном платье. Из-под пышного подола выглядывает пестрый подъюбник, плотный лиф стягивает высокую грудь, а туго натянутые тонкие бретели подчеркивают хрупкость нежных девичьих плеч. Несмотря на то, что за годы карьеры Брижит Бардо успела не раз сменить имидж — потом появились джинсы и джемперы, черные лаковые плащи и мятые рубашки на голое тело, сигарета в зубах, нарочито небрежно растушеванная подводка и взбитая «бабетта», — она влюбила в себя весь мир именно той юной девчонкой, бегущей по пляжу.
bazaar.ru
bazaar.ru
bazaar.ru
Режиссеры мечтали работать с ней, женщины копировали ее стиль, а сильные мира сего бросали все к ногам Бардо. Французская актриса стала первой звездой шоу-бизнеса, за кем закрепился статус секс-символа поколения. Брижит была для Европы такой же культовой фигурой, как Мэрилин Монро для Америки, еще в 1950-х, но все 60-е и 70-е также прошли на волне подражания Брижит Бардо.
bazaar.ru
И даже спустя годы мы возвращается к образу, ставшему каноническим для мира моды и красоты, — завязываем на животе самые обычные хлопковые рубашки, кокетливо обнажаем плечи и небрежно взбиваем волосы.
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Женский форум
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