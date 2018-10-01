Что надеть, чтобы не замерзнуть в октябре

В октябре так хочется уюта! Проводить вечера за просмотром любимых сериалов, по выходным гулять в парках или сидеть в теплых кафе. А еще так хочется стильно одеваться, несмотря на все природные катаклизмы, которые, конечно же, случаются в октябре. Поэтому мы и обратились к астрологам за советом! Итак, встречай очередной модный гороскоп.

Овен

Овны в октябре будут менее принципиальны при выборе одежды, нежели обычно. То ли внезапные холода, то ли какие-то перемены в жизни сподвигнут Овнов на перемены в образе — за каре может последовать и изменение стиля. Решишься ли ты на образ в стиле гранж или примеришь наряд хиппи? Звезды одобрят все!

Телец

«Не откладывай на завтра то, что можешь купить уже сегодня», — говорят звезды Тельцам и отправляют их в погоню за самыми трендовыми вещами сезона. Главное — не забывать, что в октябре одежда должна быть теплой. Поэтому лишние деньги, которые, кстати, без проблем у тебя появятся, лучше потратить на стильный свитер, а не на очередной кроп-топ.

Близнецы

Велика вероятность, что Близнецам в октябре улыбнется удача поехать в небольшой, но судьбоносный трип. Да, это будет не место твоей мечты, но вот то, кого ты там встретишь, определенно, важно. Не забудь положить в чемодан любимое платье и будь готова к приключениям!

Раки

Раки в октябре будут вовсю сосредоточены на работе, ведь звезды сулят успех именно в деловой сфере. Важные встречи, совещания, деловые обеды — твой образ должен соответствовать случаю. Не выносишь скучных костюмов? Стильные твидовые жакеты в сочетании с вещами из кожи или денима твой выбор.

Львы

В октябре Львы наконец-то обретут душевное спокойствие и придут к согласию с самими собой — своей внешностью, личностью — и даже простят себе все прошлые ошибки. Возможно, тебе захочется проявить себя в творчестве или спорте. Весь месяц ты будешь окружена друзьями и позитивным общением, поэтому одежда ярких оттенков — то, что тебе нужно.

Дева

Девам кто-то конкретно надоел. Чужие успехи мотивируют на свои. А чужие парни… Кхм. В общем, звезды советуют тебе не перегибать палку. Пусть все идет своим чередом, не думай облачаться в откровенные вещи, как делает это Светка. Может быть, твой «принц» больше любит скромных девушек, но одетых со вкусом.

Весы

Октябрь для Весов окажется ярким и достаточно плодотворным месяцем. Главное — не закрутиться как белка в колесе. Посещай выставки, отдыхай в спа, встречайся с подругами. Денег заработать ты всегда успеешь. Ну ладно, та классная сумка все-таки ждать не будет. Но ты ведь знаешь, кому намекнуть на подарок?

Скорпион

Скорпионы в октябре вернутся к давно заброшенному делу, будь это обучение рисованию или походы в фитнес-клуб, — звезды поддерживают любое забытое начинание, но все же дела со спортом пойдут лучше, чем с другой активностью. Если ты не фанат тренировок на свежем воздухе, замотивировать себя на походы в зал проще всего ярким комплектом формы, но, если пробежки на стадионе все же входят в твои планы, не забудь про теплую верхнюю одежду!

Стрелец

Стрельцы в октябре осознают наконец, что за последнее время они достаточно сильно изменились внутренне, но вот внешняя «оболочка» что-то недотягивает. Новая должность, бойфренд, успехи на учебе и крутые хобби обязывают! Если ты раньше думала, что стиль — это не про тебя, постарайся не пускаться сразу во все тяжкие. Образы в сдержанном скандинавском стиле — то, что нужно для начала «перестройки». И мы вовсе не о свитерах с оленями! Настоящие модницы сегодня носят трендовые широкие брюки со стрелками, нюдовую водолазку, широкий ремень и шерстяное пальто.

Козерог

Звезды сулят Козерогам в октябре резкий карьерный рост и, конечно же, соответствующую прибыль! Но «новое кресло» обязывает. Больше не походишь на работу в джинсах и футболке, пора переодеваться в элегантные платья. Присмотрись к моделям из плотного материала или шерсти, все-таки в октябре достаточно прохладно.

Водолей

Водолеям в октябре несказанно повезет на карьерном поприще, при этом повышение в должности придет одновременно с увеличением дохода. А еще, как говорят звезды, тебе самое время заняться своим стилем и внешностью. Научись подавать себя миру, даже когда на тебе надета простая водолазка — и все будет круто!

Рыба

Рыбам в октябре звезды советуют правильно расставлять приоритеты. Причем касается это и твоего гардероба. Как говорится, на двух стульях не усидеть! Если ты никогда не была девочкой-девочкой, то не стоит начинать носить милые платья в угоду бойфренду или родителям, добавить женственности даже самому мальчишескому образу могут каблуки или едва заметные кружевные детали.