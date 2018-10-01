«Роскачество» проверило женские туфли

Специалисты из «Роскачества» решили оценить женские туфли, представленные на российском рынке, и пришли к интересным выводам. Об этом сообщается на сайте организации.

Оказывается, что дорого не всегда значит качественно, а китайское производство превосходит итальянское.

Эксперты исследовали 25 пар обуви различных производителей по 17 показателям качества и безопасности, в том числе оценивались такие показатели, как токсичность, устойчивость окраски материалов, прочность, гибкость, степень деформации, качество пошива, соответствие заявленной на маркировке информации реальности.

Абсолютно все туфли оказались безопасными с точки зрения токсичности, включая 11 пар, изготовленных в Китае. Недостоверную информацию предоставил лишь один производитель Alba (Турция), эти туфли были из готовлены из кожзама, а не натуральной кожи. Компания усилила работу над качеством и привела маркировки в соответствие.

Окраска подкладки всех туфель оказалась устойчива к воздействию воды, но не пота. Обувь восьми торговых марок окрасит ноги или колготки, если нога вспотеет. Неустойчивыми к поту оказались туфли брендов Alba, Alessio Nesca, Baldinini Trend, Fabi, Hogl, Pazolini, Tervolina и «ИОНЕССИ».

Все туфли признаны достаточно гибкими и устойчивыми к деформации, а значит натирать они, скорее всего, не будут.

Самыми прочными на разрыв оказались туфли марок «Парижская коммуна», TJ COLLECTION и VALERIYA by Westfalika.

Также не было претензий к качеству пошива туфель торговых марок: «ИОНЕССИ», Baldinini Trend, Clarks, Francesco Donni, Geox, Hogl, Mascotte, Pazolini, Tervolina и Zenden.