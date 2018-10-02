Секреты идеального образа от французских модниц

Как одеться во французском стиле, когда на улице холод и серость? На самом деле — куда проще, чем вам кажется: достаточно лишь знать любимые парижскими модницами секреты.

Водолазка + жакет

Сочетайте жакеты с водолазками. Они могут быть яркими и необычными или же однотонными и классическими, могут совпадать по цвету с остальным нарядом или, напротив, категорически выделяться.

Harper’s Bazaar

Но в любом из вариантов смотреться будут очень стильно и добавят образу особого французского шика.

Уютный свитер + юбка

Идеальный вариант для тех, кто в холодное время года не хочет жертвовать женственностью. Дополните большой уютный свитер приталенной юбкой — и тем самым подчеркнете изгибы своей фигуры.

Harper’s Bazaar

Если же отдадите предпочтение ярким тканям, то наряд и вовсе получится таким, что от вас невозможно будет оторвать взгляд.

Брюки клеш + ботильоны на каблуке

В этом сочетании — одни сплошные плюсы. Во-первых, никакие лужи вам будут не страшны — высокий каблук спасет штанины от слякоти. Во-вторых, визуально ваши ноги станут длиннее (особенно если выберете брюки с высокой талией).

Harper’s Bazaar

Ну и в-третьих, подобрать верх будет совсем несложно: подойдут блузки, рубашки, футболки с яркими надписями, жакеты — словом, все, что вы и так носите каждый день.