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5 главных трендов Недели моды в Париже
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5 главных трендов Недели моды в Париже 

Harper’s Bazaar 56 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Футуризм, экстремальное мини и другие приемы французских дизайнеров.

Экстремальное мини

Экстремально короткие юбки можно было увидеть на показах Celine, Saint Laurent, Chanel и у многих других французских дизайнеров. Конечно, надеть настолько откровенный наряд осмелится далеко не каждая девушка, но попробовать определенно стоит.

Футуризм

Если хотите почувствовать себя гостьей из будущего, нарядитесь в духе Alexander McQueen, Balmain и Louis Vuitton. Детали цвета металлик, футуристичные принты и необычные фасоны.

Капроновые колготки

Колготки, к которым до недавнего времени модницы относились настороженно, теперь штурмуют недели моды. Дизайнеры в один голос твердят о том, что капрон заслуживает большего внимания, и экспериментируют с его расцветкой и фактурой. Выбирайте любой: с цветными принтами, как у Thom Browne, с надписями, как у Balenciaga, или классический полупрозрачный, как у Saint Laurent.

Асимметрия

К слову о необычных фасонах: в особом фаворе на этот раз у французских брендов асимметричность. Неровные подолы, «кривые» рукава, пальто с «неправильным» запахом — Sacai, Comme des Garçons и Givenchy призывают не бояться неожиданных и отчасти странных решений.

Кожаные куртки и тренчи

Следующей весной дизайнеры советуют спасаться от ветра и дождя с помощью плащей и мешковатых курток из кожи. Берем на заметку этот тренд уже сейчас и одеваемся в стиле Miu Miu и Hermès.
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