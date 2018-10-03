Как носить «голые» наряды в реальной жизни

Одна из главных тенденций прошедших недель моды — «голые» вещи. Абсолютно прозрачные, как у Saint Laurent, или все же оставляющие простор для фантазии, как у Jacquemus. Из просвечивающего шелка и невесомого фатина. Из шифона и мелкой сетки. Такие разные, но одинаково сексуальные и волнующие. Однако глядя на эти наряды, кажется, что позволить себе их могут только модели, а реальным женщинам с их маленькими недостатками о подобной одежде остается только мечтать. Но это не так!

Рассказываем три главных секрета, как носить прозрачные вещи, если вам не хочется оголяться, но хочется блеснуть.

Открывайте ноги, но закрывайте верх

Выбирая прозрачные юбки, надевайте наверх максимально закрытые вещи. К примеру, удлиненные жакеты или строгие рубашки.

Harper’s Bazaar

Подойдут также объемные свитеры и уютные кардиганы. Так вы будете чувствовать себя уютно и защищенно.

Используйте отвлекающие маневры

Оборки, вышивка, принты — все это делает прозрачную вещь менее вызывающей. А потому, если не хотите быть как на ладони, выбирайте «голые» наряды с отделкой.

Harper’s Bazaar

И непременно надевайте под них телесные или черные комбинации — они скроют все, что должно быть скрыто.

Выбирайте яркое белье

Если под прозрачную рубашку надеть бюстгальтер, больше напоминающий топ, то получится снизить градус провокационности.

Harper’s Bazaar

Дополните образ юбкой или брюками с высокой талией, сделайте акцент на аксессуарах — и едва ли кто-нибудь сможет упрекнуть вас в чрезмерной откровенности.