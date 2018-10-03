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Самые сексуальные женские наряды
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Самые сексуальные женские наряды 

HelpCase media 4 часа назад
Фото: depositphotos
Практически все представительницы прекрасной половины человечества хотят быть желанными. Для этого они посещают салоны красоты, занимаются в спортзалах и, конечно, покупают соответствующую одежду. Но иногда надетое платье делает женщину сексуальной только в её глазах. Мы подобрали 7 вещей, которые заставят мужчин смотреть только на вас.

Красное платье

Вы убеждены, что вам не идёт красный цвет? На самом деле, это не так. Нужно просто найти свой оттенок. Ко всему прочему, помните: глубокое декольте требует закрытых ног и наоборот.

Ботфорты

Конечно, есть предубеждение, что подобную обувь носят только девушки с «облегчённой социальной ответственностью». Откажитесь от этого стереотипа и купите себе пару. Но мы рекомендуем выбрать вариант из замши, а не из кожи, — он смотрится элегантнее.

Белая рубашка

Тут действует то же правило, что и с красным платьем. Если на вас мини-юбка, то никакого декольте. Но при сочетании рубашки и джинсов расстегнуть пару верхних пуговичек не возбраняется.

Корсет

Этот элемент одежды уже сам по себе привлекает внимание. Однако не стоит надевать его на голое тело — так не делали даже куртизанки в XVIII веке. Майка или рубашка вниз — подойдут лучше всего. И выбирайте корсет на железных костях: пластиковые имеют свойство быстро ломаться.

Открытый топик

Сначала стоит определиться, куда вы его наденете. В ночной клуб уместен топ с глубоким вырезом. А для повседневной носки следует предпочесть не декольте, а открытые плечи. Это смотрится, с одной стороны, более целомудренно, а с другой — гораздо привлекательней.

Водолазка

Одна из вещей, которая должна быть в базовом гардеробе любой модницы. Лучше чёрная и довольно плотная. Тонкая ткань облегает проблемные места: живот, бока.

Туфли на каблуке

Неизменная классика. И всё же не спешите покупать шпильку 12 сантиметров. Достаточно 5-сантиметрового каблука. Туфли такого формата сделают походку плавной, а ноги при этом не будут уставать.
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