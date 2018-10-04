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Модели с биомеханическими протезами: фото
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Модели с биомеханическими протезами: фото 

Рамблер 8 часов назад
Эти девушки — самое прямое доказательство тому, что ампутация это не приговор. У каждой из них непростая судьба. Жизнь не раз проверяла каждую из них на прочность, но все трудности они преодолели с улыбкой и решительностью истинных победительниц.
Многие из героинь нашей сегодняшней фотогалереи не только ведут активный образ жизни, но и помогают другим людям с похожими жизненными ситуациями поверить в себя и преодолеть трудный этап судьбы.
В нашей фотогалерее модели, которые оказались выше жизненных обстоятельств. Модели 2.0: девушки с биомеханическими протезами покоряют этот мир.
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