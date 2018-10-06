Японец стал топ-моделью, прогуливаясь по улице

Теперь он участвует в показах модного дома Balenciaga.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Keita Saito (@psy10kta) 11 Мар 2018 в 5:14 PDT Многие дизайнеры в поисках вдохновения, творческой музы и новых лиц для показа отправляются именно в Японию. Блуждая по улицам многолюдного Токио, скауты модного дома Balenciaga заприметили парня, который шел куда-то без особой цели.

У молодого человека с необычной внешностью и таким же необычным именем Плазма (Plazma) в тот день взяли контакты.

Вернувшись домой, парень поделился со своими друзьями в Сети, рассказав об интересном случае, который произошел с ним. Тогда он оставил незнакомцам свой телефон и почту, и начал ждать. В соцсетях он обещал непременно держать в курсе своих знакомых. Особенно, если фешн-скауты вновь появятся на горизонте.

"Если это правда, вы обязательно узнаете!".

— написал он.

Так и случилось. Ждать пришлось почти полгода. С ним связались иностранцы из модного дома и пригласили Плазму на показ в Париже.

Это правда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CHACCA (@chacca0515) 30 Сен 2018 в 3:44 PDT — спустя время обновил послание в соцсетях молодой

Вот так простой прохожий с улиц Токио в один миг стал популярной супермоделью в одном из ведущих домов моды.