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Японец стал топ-моделью, прогуливаясь по улице
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Японец стал топ-моделью, прогуливаясь по улице 

Рамблер 3 часа назад
Фото: соцсети
Теперь он участвует в показах модного дома Balenciaga.
Многие дизайнеры в поисках вдохновения, творческой музы и новых лиц для показа отправляются именно в Японию. Блуждая по улицам многолюдного Токио, скауты модного дома Balenciaga заприметили парня, который шел куда-то без особой цели.
У молодого человека с необычной внешностью и таким же необычным именем Плазма (Plazma) в тот день взяли контакты.
Вернувшись домой, парень поделился со своими друзьями в Сети, рассказав об интересном случае, который произошел с ним. Тогда он оставил незнакомцам свой телефон и почту, и начал ждать. В соцсетях он обещал непременно держать в курсе своих знакомых. Особенно, если фешн-скауты вновь появятся на горизонте.
"Если это правда, вы обязательно узнаете!".
— написал он.
Так и случилось. Ждать пришлось почти полгода. С ним связались иностранцы из модного дома и пригласили Плазму на показ в Париже.
Это правда.
— спустя время обновил послание в соцсетях молодой
Вот так простой прохожий с улиц Токио в один миг стал популярной супермоделью в одном из ведущих домов моды.
Женский форум
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