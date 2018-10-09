Распродажа: как обновить осенний гардероб и сэкономить на сумочку

Денег, оставшихся после умного шопинга, хватит на хорошую сумку, новую косметику или загородный уик-энд!

Свитер

Джемпер или свитер с высоким горлом — незаменимая вещь в осенние и зимние холода. Он может быть однотонным или украшенным ярким принтом, облегающим или свободным. Главное, чтобы свитер был теплым и стильным.

Бюджетно. Экономия 800 рублей

Джемпер Brave Soul Trudox, цена: 1 290 руб. вместо 2 090 руб.

Доступно. Экономия 10 400 рублей

Свитер в рубчик Tory Sport, цена: 4 420 руб. вместо 14 820 руб.

Роскошно. Экономия 13 543 рубля

Асимметричный свитер в полоску MARQUES'ALMEIDA, цена: 13 543 руб. вместо 27 086 руб.

Броги

Эти универсальные низкие ботинки выглядят одинаково хорошо как с юбками, так и с брюками, а еще идеально вписываются практически в любой гардероб. Элегантная и лаконичная форма брогов открывает практически бесконечные варианты для комбинирования их с другими вещами. Несмотря на строгий вид, такие ботинки могут стать отличной обувью для вечеринок и различных мероприятий — нужно лишь подобрать яркую расцветку.

Бюджетно. Экономия 1809 рублей

Ботинки Janessa, цена: 1 190 руб. вместо 2 999 руб.

Доступно. Экономия 3929 рублей

Ботинки Just Couture, цена: 5 870 руб. вместо 9 799 руб.

Роскошно. Экономия 18 542 рубля

Броги Tamsin, цена: 12 362 руб. вместо 30 904 руб.

С наступлением холодов все сильнее хочется купить новый теплый шарф, чтобы защититься от ветра. С помощью стильного аксессуара можно сделать образ оригинальным и запоминающимся.

Бюджетно. Экономия 1299 рублей

ШарфTom Tailor, цена: 1 300 руб. вместо 2 599 руб.

Доступно. Экономия 1029 рублей

Палантин Gerry Weber, цена: 2 370 руб. вместо 3 399 руб.

Роскошно. Экономия 13 026 рублей

Шарф с тиргиным принтом KENZO, цена: 16 105 руб. вместо 29 131 руб.

Блуза

Свободные блузы нейтральных оттенков прекрасно впишутся в офисный дресс-код. А для неформальных мероприятий подойдут блузы с оборками, рюшами и ненавязчивыми принтами. Чтобы образ оставался гармоничным, следует сочетать не более двух видов принтов одновременно.

Бюджетно. Экономия 1999 рублей

Блузка Tom Tailor, цена: 2 000 руб. вместо 3 999 руб.

Доступно. Экономия 2400 рублей

Блуза IMAGO, цена: 5 600 руб. вместо 8 000 руб.

Роскошно. Экономия 9286 рублей

Блузка в полоску NICOLE MILLER, цена: 13 930 руб. вместо 23 216 руб.

Жилет

Жилет притягивает к себе внимание, с чем бы вы его ни надели. С платьями, брюками, комбинезонами, джинсами и футболками удлиненные жилеты смотрятся стильно и элегантно. Выручит этот предмет одежды, когда вы решите попробовать принцип многослойности в одежде.

Бюджетно. Экономия 2349 рублей

Жилет Lusio, цена: 4 350 руб. вместо 6 699 руб.

Доступно. Экономия 3610 рублей

Жилет RUXARA: цена 8 590 руб. вместо 12 200 руб.

Роскошно. Экономия 10 860 рублей

Жилет Papa vest, цена: 10 860 руб. вместо 21 720 руб.

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