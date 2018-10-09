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Откровенная одежда станет главным трендом
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Откровенная одежда станет главным трендом 

Lenta.ru 17 часов назад
Фото: Lenta.ru
Модные эксперты выбрали главные тренды весны 2019 года. Их список опубликовало издание Vogue.
Стилисты проанализировали новые коллекции и рекламные кампании известных брендов и заключили, что во многих из них прослеживаются темы путешествий и культурного многообразия. Так, традиционные орнаменты разных стран мира появились в одежде Chloe, Veronica Etro и Valentino.
Кроме того, особым внимание пользуются экологичные «несовершенные» вещи, изготовленные ремесленниками вручную. Такие аксессуары появились в коллекциях Loewe, Sonia Rykiel и Gypsy Sport.
Еще одной тенденцией грядущей весны станут массивные плечи квадратной формы на жакетах. Модели демонстрировали этот дизайн на шоу Maison Margiela, Louis Vuitton и Givenchy.
Одними из самых востребованных цветов в 2019 году дизайнеры избрали бежевый и черный.
Откровенная одежда, в том числе мини-юбки, глубокие декольте и корсеты, также обретет популярность. В качестве повседневных нарядов модные дома Paco Rabanne, Julien Dossena и Giorgio Armani предложили обнажающие пупок туники в сочетании с классическими брюками.
В сентябре эксперты моды назвали самое удачное сочетание в одежде для осени 2018 года. Им стала комбинация удлиненного оверсайз-жакета и сапог в ковбойском стиле, которые могут быть любой длины и расцветки.
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