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Раскрыт секрет перчаток Мелании Трамп
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Раскрыт секрет перчаток Мелании Трамп 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: Lenta.ru
Стал известен производитель перчаток, которые надела в день инаугурации своего мужа первая леди США Мелания Трамп: это французская марка Agnelle. Об этом «Ленте.ру» сообщила Софи Грегуар (Sophie Gregoire), креативный директор марки.
«Agnelle специализируется на производстве перчаток, — рассказала Софи. — К нам обратился модельер Ральф Лорен, который работал над нарядом Мелании Трамп к официальной части инаугурации ее супруга: ему нужно было, чтобы перчатки идеально соответствовали цвету костюма. И мы выполнили этот заказ, хотя у нас было действительно совсем мало времени, буквально несколько дней, чтобы подобрать точно совпадающую по цвету кожу и сшить длинные перчатки к костюму и туфлям».
Кожу для перчаток Мелании Трамп Софи удалось найти в Италии, где компания закупает премиальное сырье. «Миссис Трамп — не единственная наша клиентка-первая леди, — призналась креативный директор Agnelle. — Наши перчатки в частной жизни и на официальные мероприятия надевала Карла Бруни-Саркози, и мы также знаем, что они есть в гардеробе Бриджит Макрон, жены нынешнего президента Франции Эмманюэля Макрона». Софи Грегуар любит выполнять заказы первых леди: по ее мнению, высокопоставленные дамы такого ранга — настоящие посланницы элегантности, стиля и знатоки этикета, в том числе дипломатического.
Lenta.ru 
По словам Софи, она лично не общалась с Меланией Трамп по поводу ее заказа к инаугурации: с ней обсуждали заказ стилисты первой леди. Однако Трамп высказала свои предпочтения и пожелала, чтобы в длинных, до локтя, перчатках из натуральной кожи была скрытая молния, которая облегчает их надевание.
«Зато Мадонна, тоже наша клиентка, просто чрезвычайно капризна, — открыла секрет Софи Грегуар. — Она очень требовательна, причем ко всему, что она делает, что носит, с чем выходит в свет. При этом певица очень креативна, у нее всегда необычные, неожиданные заказы и предложения. Она настоящий новатор, и не только в музыке, но и, разумеется, в мире моды, и она придумывает сложные изделия и настаивает на точном исполнении своих идей».
Совсем другое дело, по словам Софи Грегуар, работать с Марийон Котийяр, которая тоже любит перчатки на заказ. «Она знает, что такое настоящий "французский шик", у нее очень тонкий вкус, — рассказала Софи. — Она действительно умеет комбинировать вещи. Так, Марийон надела украшения Chopard на красную дорожку Каннского кинофестиваля поверх нашей перчатки. Мы не предлагали эту идею — она сама пришла к ней». По словам Грегуар, именно этим и хороши перчатки: они подчеркивают изысканность украшения, придают его восприятию новый ракурс.
Одним из самых необычных и странных заказов в ее практике, по словам Софи Грегуар, был заказ, сделанный Гaбриелом-Кейном Дэй-Льюисом, сыном известной французской актрисы Изабель Арджани и актера Дениэла Дэй-Льюиса. Он заказал перчатки с имитацией своей татуировки. Еще одна звездная клиентка с необычными заказами — Леди Гага: «С ней проще работать, чем с Мадонной. Леди Гага очень дружелюбна».
Lenta.ru 
Agnelle может выполнять сложные индивидуальные заказы звездных клиентов, поскольку уже более 80 лет в компании широко используется ручная работа высококвалифицированных французских ремесленников. Компания размещается в том же фабричном здании, которое было построено в Сен-Жюльене бабушкой Софи Грегуар. «Я выросла на фабрике. Ею всегда руководили женщины: три поколения женщин — бабушка, которая основала компанию, мама, которая начала сотрудничать с крупными компаниями-производителями товаров класса люкс, и я». Знакомиться с бизнесом Софи начала с детства, буквально росла на фабрике. «Мама приводила меня в цех, и я часами рылась в перчатках, примеряя их», — вспоминает Софи.
На вопрос о трендах Софи Грегуар отвечает, что новый тренд — то, что молодые женщины меняют автомобиль на велосипед или мопед. «А чтобы оставаться женственной за рулем мопеда, женщине нужна пара изящных перчаток с вырезом, как носили автомобилисты тогда, когда почти все машины были открытыми. На вопрос о том, сложно ли женщине в мужском мире, Софи отвечает, что женственность — сложное понятие: „В современном мире мужчины и женщины могут одинаково успешно выполнять одинаковую работу. Когда я получила орден Почетного легиона за то, что выкупила нашу семейную компанию, ранее проданную зарубежной корпорации, мой муж был счастлив и польщен. Партнерам в браке не стоит конкурировать“.
Компания Agnelle основана в 1937 году во французском местечке Сен-Жюльен. Специализируется на аксессуарах класса люкс, преимущественно перчатках ручной работы из натуральной кожи. Выпускает как собственные коллекции, так и совместные коллекции с другими брендами, а также работает на заказ. Сотрудничает с модными дизайнерами, в том числе с французским модельером Жаном-Шарлем де Кастельбажаком.
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