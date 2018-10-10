Искусство провокации

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Не Victoria's Secret единым: девушки Agent Provocateur 

Рамблер 40 минут назад
Белье от бренда Agent Provocateur, без преувеличения, мечта многих барышень. Но вещам из их коллекции многие вынужденно предпочитают более бюджетные аналоги или выбирает более известную среди широкого круга компанию Victoria's Secret.
Тем не менее, именно Agent Provocateur во многом сформировали вкус современных девушек, став первооткрывателями бельевого направления sexy chic.
Они взяли за основу образ современной женщины, которая любит одеваться сексуально и броско, при этом оставаясь нежной и игривой девчонкой.
Создатель бренда — Сирена Риз, супруга культового дизайнера Вивьен Вествуд и Малькольма Макларена, менеджера Sex Pistols. В этой атмосфере гранжа и рок-н-ролла было бы непростительно получить рядовой продукт. Поэтому Риз открыла бутик, в котором продавали очень эротичное, но при этом не вульгарное кружевное белье.
В рекламных кампаниях бренда в свое время приняли участие Дита Фон Тиз, Кайли Миноуг и другие звезды.
Девушки Agent Provocateur в нашей фотогалерее.
Женский форум
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