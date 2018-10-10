«Дурновкусие и уродство»: что ждать от Met Gala-2019

Тема бала Института костюма, который пройдет в 2019 году, будет звучать как «Кэмп: заметки о моде» (Camp: Notes on Fashion). Музей Метрополитен ежегодно проводит в Нью-Йорке бал, а затем и выставку, посвященные определенной теме. В следующем году выставка, которая пройдет с 8 мая до 9 сентября, будет посвящена эссе Сьюзен Зонтаг «Заметки о кэмпе» (Notes on Camp).

Впервые «Заметки о кэмпе» были опубликованы в 1964 году в журнале «Партизан Ревью». Стиль «кэмп» характерен для многих художественных направлений и стилей разных эпох. «Кэмп» характеризуется преувеличением, излишней театральностью, гротеском и искусственностью. Для достижения максимального эффекта, в нем часто используются вульгарные и порой откровенно уродливые выразительные средства.

Главный куратор Института костюма музея Метрополитен Эндрю Болтон заметил, что тема обещает стать резонансной. Похоже, что зрителей действительно ждет довольно необычное зрелище.