Ещё
«Дурновкусие и уродство»: что ждать от Met Gala
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Дурновкусие и уродство»: что ждать от Met Gala-2019 

Рамблер 18 часов назад
Фото: globallookpress.com
Тема бала Института костюма, который пройдет в 2019 году, будет звучать как «Кэмп: заметки о моде» (Camp: Notes on Fashion). Музей Метрополитен ежегодно проводит в Нью-Йорке бал, а затем и выставку, посвященные определенной теме. В следующем году выставка, которая пройдет с 8 мая до 9 сентября, будет посвящена эссе Сьюзен Зонтаг «Заметки о кэмпе» (Notes on Camp).
Впервые «Заметки о кэмпе» были опубликованы в 1964 году в журнале «Партизан Ревью». Стиль «кэмп» характерен для многих художественных направлений и стилей разных эпох. «Кэмп» характеризуется преувеличением, излишней театральностью, гротеском и искусственностью. Для достижения максимального эффекта, в нем часто используются вульгарные и порой откровенно уродливые выразительные средства.
Главный куратор Института костюма музея Метрополитен Эндрю Болтон заметил, что тема обещает стать резонансной. Похоже, что зрителей действительно ждет довольно необычное зрелище.
Спонсором бала в 2019 году станет компания Gucci. В экспертный совет войдут певица Леди Гага, главный редактор американского Vogue Анна Винтур, теннисистка Серена Уильямс, креативный директор Gucci Алессандро Микеле, музыкант Гарри Стайлз.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Им уже за 50, но они выглядят сексуальнее молодых10
Девушка ошарашила родню фейковой свадьбой
Что скрывает Пресняков от Пугачевой
Бузова призналась, что ради мужчины готова на все1
Ирина Горбачева развелась с мужем3
Видео
02:04
Фото «самой сексуальной бабушки» удалили
Звёзды
10:16
Как быстро накачать пресс
Здоровье
00:59
Безруков признался, где живут его внебрачные дети
Звёзды
00:28
Шнуров женится на эффектной блондинке
Звёзды
03:29
Самые странные идеалы женской красоты
Красота
04:04
Что могут рассказать о девушке ее родинки
Психология
00:17
Боня промахнулась с размером декольте
Звёзды
02:59
Куда пропала Светлана Лазарева
Звёзды
00:23
Обманутая мужем Рита Дакота получила новый удар
Звёзды
00:17
Боня рассказала, сколько у нее пар обуви
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение