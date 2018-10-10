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Эксперты назвали главные тренды будущей весны
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Эксперты назвали главные тренды будущей весны 

Вечерняя Москва 10 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Модные эксперты назвали главные тренды в одежде, которые определят гардероб модниц всего мира весной следующего года.
По мнению профессионалов, особой популярностью весной будут пользоваться вещи, основной для создания которых стали культуры разных народов мира. Такие коллекции встречаются у брендов Chloe, Veronica Etro и Valentino.
Еще одним заметным трендом стали экологичные "несовершенные" вещи, изготовленные вручную. Их можно обнаружить у Loewe, Sonia Rykiel и Gypsy Sport.
— Как повседневную одежду такие наряды лучше все-таки не использовать. Да, Москва — это город, в котором приживается всякая мода, но в большей степени люди предпочитают ту одежду, которую удобно носить. Но в целом Москва — это город, в котором, несмотря массу возможностей, существует проблема сексуальных отношений у людей, А такие наряды смогут кому-то помочь устроить свою жизнь,
— сказал Влад Лисовец.
Эксперт также дал совет о том, как одеваться откровенно и не выглядеть при этом вульгарно.
— Если наряд откровенный, главное — не излучать сильный аромат и не наносить слишком яркий макияж. У нас в стране такое любят, но, к сожалению, часто это выглядит пошло. На самом деле, если уж вы решили откровенно одеться, то все остальные элементы вашего образа должны быть легкими, естественными, тогда образ, тогда вы будете выглядеть интеллигентно и даже вкусно. Если следовать этому нехитрому правилу, то ошибки будут исключены,
— заключил Влад Лисовец.
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Женский форум
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