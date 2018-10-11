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Почему кожаные пальто освежат любой гардероб
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15 причин, почему кожаные пальто освежат любой осенний гардероб 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Не только в переменчивую, но и достаточно теплую солнечную погоду стритстайлеры уже второй сезон подряд выбирают кожаные пальто. Во-первых, если погода все-таки резко изменится, в таком невелика вероятность промокнуть, а во-вторых, в них нежарко и нетяжело передвигаться. Кожаные пальто могут ассоциироваться со стилем доминантрикс, и не случайно — в сочетании с сексуальными платьями, туфлями на высоком каблуке и экстравагантной сумочкой складываются властные и притягательные образы. Но такую верхнюю одежду не обязательно носить с откровенными вещами — спортивные штаны, трикотажные платья, классические расклешенные брюки, мюли, массивные кроссовки, водолазки и обычные джинсы смотрятся не менее интересно. Лучшие образы звезд стритстайла тому прямое доказательство — старайтесь сочетать кожаное пальто со всем, что любите.
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