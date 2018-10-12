Ещё
Лагерфельд снял Пенелопу Крус в рекламе Chanel
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лагерфельд снял Пенелопу Крус в рекламе Chanel 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Киноактриса, обладательница премии «Оскар» Пенелопа Крус стала бренд-амбассадором французского модного дома Chanel. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 12 октября.
Креативный директор дома Карл Лагерфельд лично провел съемки рекламной кампании коллекции 2018/19 Cruise, лицом котоой стала Крус. По словам Лагерфельда, он вдохновлялся в работе над коллекцией детскими воспоминаниями: мое самое раннее воспоминание — не лодка, а звуки, издаваемые лодкой», — рассказал модельер.
Chanel
Береты, тонкая полоска (как на бретонской тельняшке), жакеты и пиджаки с акцентом на плечи, позолоченные, как на форме морских офицеров, пуговицы, полупрозрачные ткани вызывают ассоциации со Средиземномрьем. В коллекции также присутствует знаковый для Chanel твидовый жакет, черные вечерние платья, кардиганы.
Модный дом Chanel основан модельером Габриэль (Коко) Шанель во Франции в 1909-м, годом позже открылся первый магазин. В 1921 году Шанель вместе с парфюмером Эрнестом Бо выпустила первый аромат марки — Chanel №5. Первые драгоценности у Chanel появились в 1932 году, первые часы — в 1987-м. В настоящее время дом производит одежду, обувь, аксессуары, косметику и ювелирные изделия для женщин, а также парфюмерию и часы для женщин и мужчин.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Андреева тащит на себе отношения с Бондарчуком5
Самые желанные женщины эпохи свободного секса2
Почему звезды принимают странные позы2
От чего защищают мурашки5
Мать нашла хитрый способ справляться с детьми
Видео
05:30
Самые отвратительные напитки в мире
Еда
Знаменитые девушки, которым идет короткая стрижка
Звёзды
11:35
Безумные дома знаменитостей
Звёзды
02:04
Фото «самой сексуальной бабушки» удалили
Звёзды
10:16
Как быстро накачать пресс
Здоровье
04:37
Звезды, которые родили, едва окончив школу
Звёзды
00:59
Безруков признался, где живут его внебрачные дети
Звёзды
00:28
Валерия смутила поклонников фото на грани
Звёзды
00:28
Шнуров женится на эффектной блондинке
Звёзды
00:15
Российская актриса показала откровенное фото
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение