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5 вещей, вышедших из тренда
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5 вещей, вышедших из тренда 

WomanHit.ru 7 часов назад
Фото: WomanHit.ru
Пора обновить осенне-зимний гардероб

Меховой жилет

Наконец-то все поняли, что это не эстетично, поскольку любую фигуру он делает квадратной, и непрактично — руки мерзнут. В качестве замены дизайнеры предлагают полушубки из искусственного цветного меха.

Шапка с помпоном

Оставьте этот головной убор для младшей дочки. В крайнем случае, такая шапка уместна на горнолыжном курорте или прогулки в зимнем лесу. Примерьте берет или шляпку, найдите свой фасон.
Конечно, это удобная и теплая обувь, но она совсем не украшает женскую ногу и плохо сочетается с любой одеждой. На городских улицах сапоги или ботильоны смотрятся гармоничнее.

Палантин

Большой уютный шарф-плед создает тепло и защищает не только горло, но и плечи. Однако от него надо отказаться, уж слишком громоздкой выглядит в нем верх фигуры. Предпочтение отдаем водолазкам и легким шейным платкам.

Тонкие колготки

Голые коленки в холодное время года смотрятся просто ужасно. Кроме того, это опасно для здоровья. Выбираем плотные, матовые модели — они выглядят не хуже.
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Женский форум
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